Liverpooli lábnyomok: titkos fegyvert villantott a Liverpool a Fulham ellen?
A Liverpool 2–0-ra megverte a Fulhamet a Premier League-ben, ami fontos volt, de nincs pihenő, következik a PSG elleni BL-negyeddöntős visszavágó – erről is beszéltünk Gyenge Balázzsal, lapunk helyszíni tudósítójával a Liverpooli lábnyomok friss részében.
Angol labdarúgás
21 órája
Szalah betalált a Fulham ellen, a Liverpool sikerrel hangolt a BL-visszavágóra
Kerkez Milost ezúttal cserepadra nevezte Arne Slot vezetőedző, Szoboszlai Dominik viszont ott volt a hazaiak kezdőcsapatában.
