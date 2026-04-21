Kitelt Garnacho ideje a Chelsea-nél – sajtóhír

Elfogyott a türelem a Stamford Bridge-en, megválnának Alejandro Garnachótól – erről cikkezett kedden a Mundo Deportivo. A 21 éves, nyolcszoros argentin válogatott szélső nagy reményekkel, 47 millió euróért érkezett tavaly nyáron a Manchester Unitedtől, ám eddigi teljesítményével finoman szólva sem szolgálta meg az árát, 22 bajnoki mérkőzésen mindössze egy gólt és négy gólpasszt hozott össze, és sem Enzo Marescánál, sem Liam Roseniornál nem tudott alapemberré válni.

A spanyol lap szerint az utolsó csepp a pohárban a „kékek” Manchester United elleni múlt szombati bajnokija volt, amelyen a combhajlítóizom-sérülést szenvedő Estevao cseréjeként lépett pályára a 16. percben, ám semmit nem tudott hozzátenni csapata teljesítményéhez. Az argentin a meccset egyetlen sikeres csel nélkül, viszont több labdavesztéssel fejezte be, és gyakorlatilag semmilyen veszélyt nem jelentett volt klubja kapujára.

A Mundo Deportivo úgy tudja, hogy a játékosaikkal egyébként türelmes londoniaknál – az ukrán Mihajlo Mudrik doppingvétség miatti eltiltása ellenére még mindig a Chelsea alkalmazásában áll – már megszületett a döntés Garnacho távozásáról, s nagy meglepetés lenne, ha a nyári világbajnokság után maradna. A híreket alátámasztani látszik, hogy Garnacho a napokban törölte közösségimédia-felületeiről a Chelsea-vel kapcsolatos bejegyzéseit.

A spanyol lap értesülésének némileg ellentmondanak az olasz transzferguru, Fabrizio Romano közösségimédia-bejegyzései, amelyekben Liam Roseniort idézi. „Szeretném tudni, ki terjeszti ezt... Garna huszonegy éves, aki különleges dolgokra képes, amikor jó helyen és jó formában van. Az én dolgom az, hogy segítsem elérni neki azt a szintet, mi hiszünk benne” – kommentálta a felröppent híreket a fővárosiak mestere.

🚨⚠️ Rosenior on Garnacho exit in the summer: “I'd like to know the source of the report…”.



“Garna is 21. Garna is someone who has special qualities when he is in a good place and he's in good form. And my job is to help him reach those levels”, says via @BobbyVincentFL. pic.twitter.com/UQeS1x0d75 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2026

A Chelsea igencsak rossz formában várja a kedd esti, Brighton elleni idegenbeli bajnokit: a Rosenior-tanítványok sorozatban négy meccset veszítettek el a Premier League-ben, ráadásul úgy, hogy egyetlen gólt sem szereztek.

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

21.00: Brighton & Hove Albion–Chelsea (Tv: Spíler1)