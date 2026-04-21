Kitelt Garnacho ideje a Chelsea-nél – sajtóhír

V. H. L.V. H. L.
2026.04.21. 09:42
A hírek szerint meg vannak számlálva Alejandro Garnacho napjai a Chelsea-nél (Fotó: Getty Images)
Chelsea Alejandro Garnacho Premier League
Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért mindössze egy év után távozhat a Stamford Bridge-ről a Chelsea argentin válogatott szélsője, Alejandro Garnacho – írja brit forrásokra hivatkozva a Mundo Deportivo.

Elfogyott a türelem a Stamford Bridge-en, megválnának Alejandro Garnachótól – erről cikkezett kedden a Mundo Deportivo. A 21 éves, nyolcszoros argentin válogatott szélső nagy reményekkel, 47 millió euróért érkezett tavaly nyáron a Manchester Unitedtől, ám eddigi teljesítményével finoman szólva sem szolgálta meg az árát, 22 bajnoki mérkőzésen mindössze egy gólt és négy gólpasszt hozott össze, és sem Enzo Marescánál, sem Liam Roseniornál nem tudott alapemberré válni.

A spanyol lap szerint az utolsó csepp a pohárban a „kékek” Manchester United elleni múlt szombati bajnokija volt, amelyen a combhajlítóizom-sérülést szenvedő Estevao cseréjeként lépett pályára a 16. percben, ám semmit nem tudott hozzátenni csapata teljesítményéhez. Az argentin a meccset egyetlen sikeres csel nélkül, viszont több labdavesztéssel fejezte be, és gyakorlatilag semmilyen veszélyt nem jelentett volt klubja kapujára.

A Mundo Deportivo úgy tudja, hogy a játékosaikkal egyébként türelmes londoniaknál – az ukrán Mihajlo Mudrik doppingvétség miatti eltiltása ellenére még mindig a Chelsea alkalmazásában áll – már megszületett a döntés Garnacho távozásáról, s nagy meglepetés lenne, ha a nyári világbajnokság után maradna. A híreket alátámasztani látszik, hogy Garnacho a napokban törölte közösségimédia-felületeiről a Chelsea-vel kapcsolatos bejegyzéseit.

A spanyol lap értesülésének némileg ellentmondanak az olasz transzferguru, Fabrizio Romano közösségimédia-bejegyzései, amelyekben Liam Roseniort idézi. „Szeretném tudni, ki terjeszti ezt... Garna huszonegy éves, aki különleges dolgokra képes, amikor jó helyen és jó formában van. Az én dolgom az, hogy segítsem elérni neki azt a szintet, mi hiszünk benne” – kommentálta a felröppent híreket a fővárosiak mestere.

A Chelsea igencsak rossz formában várja a kedd esti, Brighton elleni idegenbeli bajnokit: a Rosenior-tanítványok sorozatban négy meccset veszítettek el a Premier League-ben, ráadásul úgy, hogy egyetlen gólt sem szereztek.

ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
21.00: Brighton & Hove Albion–Chelsea (Tv: Spíler1)

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Arsenal

33

21

7

5

63–26

+37 

70 

  2. Manchester City

32

20

7

5

65–29

+36 

67 

  3. Manchester United

33

16

10

7

58–45

+13 

58 

  4. Aston Villa

33

17

7

9

47–41

+6 

58 

  5. Liverpool

33

16

7

10

54–43

+11 

55 

  6. Chelsea

33

13

9

11

53–42

+11 

48 

  7. Brentford

33

13

9

11

48–44

+4 

48 

  8. Bournemouth

33

11

15

7

50–50

48 

  9. Brighton

33

12

11

10

45–39

+6 

47 

10. Everton

33

13

8

12

40–39

+1 

47 

11. Sunderland

33

12

10

11

36–40

–4 

46 

12. Fulham

33

13

6

14

43–46

–3 

45 

13. Crystal Palace

32

11

10

11

35–36

–1 

43 

14. Newcastle

33

12

6

15

46–49

–3 

42 

15. Leeds United

33

9

12

12

42–49

–7 

39 

16. Nottingham Forest

33

9

9

15

36–45

–9 

36 

17. West Ham

33

8

9

16

40–57

–17 

33 

18. Tottenham

33

7

10

16

42–53

–11 

31 

19. Burnley

33

4

8

21

34–67

–33 

20 

20. Wolverhampton

33

3

8

22

24–61

–37 

17

 

 

Legfrissebb hírek

Felejthető meccsen ikszelt a Palace a West Hammel – kiesett a Wolves

Angol labdarúgás
12 órája

Marco Rose lesz nyártól Tóth Alexék vezetőedzője – hivatalos

Angol labdarúgás
17 órája

Úgy tűnik, Konaté nem megy sehová, inkább marad Liverpoolban

Angol labdarúgás
17 órája

Liverpooli lábnyomok: Szoboszlai újra hős volt, zsebben a BL-indulás?

Angol labdarúgás
19 órája

„Újraindul a bajnokság” – Arteta nem aggódik a Man. Citytől elszenvedett vereség után

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:10

Megnyerte az Arsenal elleni csúcsrangadót, szerdán élre állhat a Manchester City

Angol labdarúgás
2026.04.19. 19:25

Őrült meccsen győzött a Villa, Gibbs-White triplájával nyert a Forest

Angol labdarúgás
2026.04.19. 17:12

Szoboszlai a 100. PL-meccsén a 100. percben adott gólpasszt, a Liverpool megnyerte a városi derbit

Angol labdarúgás
2026.04.19. 17:02
