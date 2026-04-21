Kitelt Garnacho ideje a Chelsea-nél – sajtóhír
Elfogyott a türelem a Stamford Bridge-en, megválnának Alejandro Garnachótól – erről cikkezett kedden a Mundo Deportivo. A 21 éves, nyolcszoros argentin válogatott szélső nagy reményekkel, 47 millió euróért érkezett tavaly nyáron a Manchester Unitedtől, ám eddigi teljesítményével finoman szólva sem szolgálta meg az árát, 22 bajnoki mérkőzésen mindössze egy gólt és négy gólpasszt hozott össze, és sem Enzo Marescánál, sem Liam Roseniornál nem tudott alapemberré válni.
A spanyol lap szerint az utolsó csepp a pohárban a „kékek” Manchester United elleni múlt szombati bajnokija volt, amelyen a combhajlítóizom-sérülést szenvedő Estevao cseréjeként lépett pályára a 16. percben, ám semmit nem tudott hozzátenni csapata teljesítményéhez. Az argentin a meccset egyetlen sikeres csel nélkül, viszont több labdavesztéssel fejezte be, és gyakorlatilag semmilyen veszélyt nem jelentett volt klubja kapujára.
A Mundo Deportivo úgy tudja, hogy a játékosaikkal egyébként türelmes londoniaknál – az ukrán Mihajlo Mudrik doppingvétség miatti eltiltása ellenére még mindig a Chelsea alkalmazásában áll – már megszületett a döntés Garnacho távozásáról, s nagy meglepetés lenne, ha a nyári világbajnokság után maradna. A híreket alátámasztani látszik, hogy Garnacho a napokban törölte közösségimédia-felületeiről a Chelsea-vel kapcsolatos bejegyzéseit.
A spanyol lap értesülésének némileg ellentmondanak az olasz transzferguru, Fabrizio Romano közösségimédia-bejegyzései, amelyekben Liam Roseniort idézi. „Szeretném tudni, ki terjeszti ezt... Garna huszonegy éves, aki különleges dolgokra képes, amikor jó helyen és jó formában van. Az én dolgom az, hogy segítsem elérni neki azt a szintet, mi hiszünk benne” – kommentálta a felröppent híreket a fővárosiak mestere.
A Chelsea igencsak rossz formában várja a kedd esti, Brighton elleni idegenbeli bajnokit: a Rosenior-tanítványok sorozatban négy meccset veszítettek el a Premier League-ben, ráadásul úgy, hogy egyetlen gólt sem szereztek.
ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
21.00: Brighton & Hove Albion–Chelsea (Tv: Spíler1)
|A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
33
21
7
5
63–26
+37
70
|2. Manchester City
32
20
7
5
65–29
+36
67
|3. Manchester United
33
16
10
7
58–45
+13
58
|4. Aston Villa
33
17
7
9
47–41
+6
58
|5. Liverpool
33
16
7
10
54–43
+11
55
|6. Chelsea
33
13
9
11
53–42
+11
48
|7. Brentford
33
13
9
11
48–44
+4
48
|8. Bournemouth
33
11
15
7
50–50
0
48
|9. Brighton
33
12
11
10
45–39
+6
47
|10. Everton
33
13
8
12
40–39
+1
47
|11. Sunderland
33
12
10
11
36–40
–4
46
|12. Fulham
33
13
6
14
43–46
–3
45
|13. Crystal Palace
32
11
10
11
35–36
–1
43
|14. Newcastle
33
12
6
15
46–49
–3
42
|15. Leeds United
33
9
12
12
42–49
–7
39
|16. Nottingham Forest
33
9
9
15
36–45
–9
36
|17. West Ham
33
8
9
16
40–57
–17
33
|18. Tottenham
33
7
10
16
42–53
–11
31
|19. Burnley
33
4
8
21
34–67
–33
20
|20. Wolverhampton
33
3
8
22
24–61
–37
17