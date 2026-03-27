Roy Hodgson 78 évesen visszatér a kispadra

Roy Hodgson 2024 februárjában távozott a Crystal Palace-tól, amelynél Oliver Glasner váltotta őt. Bár sokan azt várták, hogy a rutinos szakember ezzel be is fejezte a pályafutását, most mégis feladatot kapott a Championshipben.

A 78 éves Hodgson a Bristol Citynél tér vissza a futball vérkeringésébe. A dél-angliai csapat a gyengébb eredmények után menesztette Gerhard Struber vezetőedzőt, miután a Bristol az utolsó öt bajnokiján csak egy pontot szerzett, ráadásul az FA-kupából is kiesett a Port Vale ellen.

A korábbi szövetségi kapitány az idény végéig, megbízott edzőként irányítja a 16. helyen álló csapatot, amely 12 pontra van az osztályozót jelentő hatodik és a kiesést érő 22. helytől is a másodosztályban.

Hodgson 1982 januárja és áprilisa között már irányította a Bristol Cityt, de a nehéz anyagi helyzetben lévő klub hamar menesztette.