Videó: Tóth Balázs az idény egyik legnagyobb védését mutatta be a West Bromwich ellen
Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Championship) 41. fordulójának hétfői játéknapján a Tóth Balázzsal felálló Blackburn Rovers hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a West Bromwich Albionnal. A döntetlenben jelentős érdemeket szerzett a magyar válogatott kapusa is, aki egy esetben káprázatos bravúrral akadályozta meg, hogy gólt szerezzen az ellenfél. Tóth Balázs ebben az idényben már kilencedik mérkőzését hozta le kapott gól nélkül a bajnokságban.
Tóth Balázs klasszis védéséről a Blackburn is beszámolt közösségi felületein:
A Blackburn egyébként 41 forduló után a 24 csapatos bajnokság 19. helyén áll. A csapat következő mérkőzését április 11-én játssza a Stoke City vendégeként.
