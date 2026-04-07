Videó: Tóth Balázs az idény egyik legnagyobb védését mutatta be a West Bromwich ellen

2026.04.07. 14:28
Tóth Balázs bravúros mozdulattal tornászta a felső lécre a hatalmas erejű lövést (Fotó: Getty Images)
Blackburn Blackburn Rovers Tóth Balázs Championship
Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Championship) 41. fordulójának hétfői játéknapján a Tóth Balázzsal felálló Blackburn Rovers hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a West Bromwich Albionnal. A döntetlenben jelentős érdemeket szerzett a magyar válogatott kapusa is, aki egy esetben káprázatos bravúrral akadályozta meg, hogy gólt szerezzen az ellenfél. Tóth Balázs ebben az idényben már kilencedik mérkőzését hozta le kapott gól nélkül a bajnokságban.

Tóth Balázs klasszis védéséről a Blackburn is beszámolt közösségi felületein:

A Blackburn egyébként 41 forduló után a 24 csapatos bajnokság 19. helyén áll. A csapat következő mérkőzését április 11-én játssza a Stoke City vendégeként.

 

 

Legfrissebb hírek

Tóth Balázs: Szeretem az extra rizikót

Magyar válogatott
2026.03.31. 23:00

Olvasóinknál Tóth Balázs lett a mieink legjobbja Szlovénia ellen

Magyar válogatott
2026.03.29. 13:35

Roy Hodgson 78 évesen visszatér a kispadra

Angol labdarúgás
2026.03.27. 12:21

A csákvári Bányai Péter a gólkirályi címet sem tartja elképzelhetetlennek

Labdarúgó NB II
2026.03.24. 09:38

Videó: Tóth Balázs remek védésekkel segítette a Blackburnt

Légiósok
2026.03.22. 15:25

Tóth Balázs remekül védett, Callum Styles győztes gólt készített elő a Championshipben

Légiósok
2026.03.21. 18:07

Csaknem ezer évre kibérelte stadionját a Millwall FC

Angol labdarúgás
2026.03.21. 12:38

Változás az angol futballban: jövőre már más lesz a Premier League-ért kiírt rájátszás

Angol labdarúgás
2026.03.05. 12:53
Ezek is érdekelhetik