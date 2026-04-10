„Érzem a szurkolók és a tulajdonosok támogatását” – Arne Slot a Fulham elleni bajnoki előtt
„Nemcsak nekünk, hanem minden csapatnak döntő pillanatok és időszakok ezek. Nem a legjobb helyzetbe hoztuk magunkat, ám ahogy mondtad, a PSG életben tartott minket, így még mindig versenyben vagyunk, és két hatalmas, óriási bajnoki mérkőzés is vár ránk, utána pedig még öt, és remélhetőleg még néhány a Bajnokok Ligájában is. De először a Fulhamra kell koncentrálnunk, és most is erre összpontosítunk” – utalt a hétközi, 2–0-ra elvesztett Paris Saint-Germain elleni BL-mérkőzésre Arne Slot.
„Ha van valami pozitívum a Paris Saint-Germain elleni mérkőzésben, az az, hogy szembeszálltunk az európai bajnokkal, és megtapasztaltuk, hogy azon az estén nem voltunk azon a szinten, ahol lenni szeretnénk; a jó hír az, hogy négy-öt nap múlva újabb esélyünk lesz bebizonyítani, hogy sokkal versenyképesebbek tudunk lenni, mint két nappal ezelőtt. Ez azt is megmutatja nekünk, hogy ha tovább akarunk fejlődni, akkor a következő idényben is ezen a szinten kell játszanunk – és ez a Bajnokok Ligáját jelenti. Ha két nappal ezelőtt ezt megtapasztaltuk, akkor a következő idényben is részt akarunk venni benne, hogy megmutassuk, még jobbak lehetünk, mint két nappal ezelőtt” – emelte ki a holland tréner.
Januárban a Fulham vendégeként 2–2-es döntetlent játszottak Szoboszlai Dominikék, a mostani kezdőcsapat kapcsán nem sokat árult el a Slot. „Ez érdekes lesz, mert tegnap pihenőnap volt, és meglátjuk, hogy állnak a játékosaink, hiszen nem most mondom először, hogy nem minden játékosunk képes három nappal később újabb kemény mérkőzést játszani. Meglátjuk, milyen lesz ezúttal a kezdőcsapat.”
„Az előző idényben hazai pályán játszottunk, amikor piros lapot kaptunk. Az valószínűleg az egyik legjobb mérkőzésünk volt az előző idényben, ami furcsán hangzik, de tíz emberrel is nagyon jól játszottunk. Kétszer is egygólos hátrányba kerültünk, és kétszer is visszajöttünk, 2–2-es döntetlen lett az eredmény” – emlékezett vissza a Liverpool trénere.
Slotot a jövője kapcsán is kérdezték az újságírók. „Sokat ismételgetem magam, de hatalmas támogatást érzek. Nemcsak a tulajdonosoktól, hanem Richardtól Hughestól és Michael Edwardstól is. Nagyon támogatnak, de bármennyire furcsán is hangzik, a szurkolók támogatását is érzem. Párizsban, amikor a játékosok kimentek bemelegíteni, a Manchester Citytől elszenvedett 4–0-s vereség után a szurkolók azonnal elkezdenek énekelni, hogy »imádjuk a Liverpoolt«. Azt hiszem, kimondható, hogy 90 percen át alulmaradtunk, mégis énekeltek és tapsoltak nekünk. Már sokszor elmondtam, hogy a klub tisztában van azzal, milyen időszakot élünk át, és közben teljes mértékben érzem a támogatást.”
A holland edző végül a távozását a héten bejelentő Andy Robertsonról is szót ejtett. „Sok remek idényt töltött itt, nemcsak játékosként, hanem emberként is kiváló. Minden csapattársa elmondhatja, milyen vicces és milyen nagyszerű srác. Ami leginkább megmaradt bennem, az a játékában megnyilvánuló intenzitás. Emlékszem, hogy Robbo néhány évvel ezelőtt a balhátvéd pozíciójából a jobb szélre nyomult fel, és ezt meg is mutattam az akkori játékosaimnak. Mindent megnyert ebben a klubban, szolgálta és igazán szereti ezt a klubot. Nagyszerű kilenc év volt számára. Ebben az idényben nem játszott annyit, mint korábban, és ennek következtében távozik.”
ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ
Péntek
21.00: West Ham United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Match4)
Szombat
13.30: Arsenal–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
16.00: Brentford–Everton (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Brighton & Hove Albion
18.30: Liverpool–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Vasárnap
15.00: Crystal Palace–Newcastle United
15.00: Nottingham Forest–Aston Villa
15.00: Sunderland–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
17.30: Chelsea–Manchester City (Tv: Match4)
Hétfő
21.00: Manchester United–Leeds United
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61–22
|+39
|70
|2. Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60–28
|+32
|61
|3. Manchester United
|31
|15
|10
|6
|56–43
|+13
|55
|4. Aston Villa
|31
|16
|6
|9
|42–37
|+5
|54
|5. Liverpool
|31
|14
|7
|10
|50–42
|+8
|49
|6. Chelsea
|31
|13
|9
|9
|53–38
|+15
|48
|7. Brentford
|31
|13
|7
|11
|46–42
|+4
|46
|8. Everton
|31
|13
|7
|11
|37–35
|+2
|46
|9. Fulham
|31
|13
|5
|13
|43–44
|–1
|44
|10. Brighton & Hove Albion
|31
|11
|10
|10
|41–37
|+4
|43
|11. Sunderland
|31
|11
|10
|10
|32–36
|–4
|43
|12. Newcastle
|31
|12
|6
|13
|44–45
|–1
|42
|13. Bournemouth
|31
|9
|15
|7
|46–48
|–2
|42
|14. Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33–35
|–2
|39
|15. Leeds United
|31
|7
|12
|12
|37–48
|–11
|33
|16. Nottingham Forest
|31
|8
|8
|15
|31–43
|–12
|32
|17. Tottenham
|31
|7
|9
|15
|40–50
|–10
|30
|18. West Ham
|31
|7
|8
|16
|36–57
|–21
|29
|19. Burnley
|31
|4
|8
|19
|33–61
|–28
|20
|20. Wolverhampton
|31
|3
|8
|20
|24–54
|–30
|17