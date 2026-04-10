„Érzem a szurkolók és a tulajdonosok támogatását” – Arne Slot a Fulham elleni bajnoki előtt

„Nemcsak nekünk, hanem minden csapatnak döntő pillanatok és időszakok ezek. Nem a legjobb helyzetbe hoztuk magunkat, ám ahogy mondtad, a PSG életben tartott minket, így még mindig versenyben vagyunk, és két hatalmas, óriási bajnoki mérkőzés is vár ránk, utána pedig még öt, és remélhetőleg még néhány a Bajnokok Ligájában is. De először a Fulhamra kell koncentrálnunk, és most is erre összpontosítunk” – utalt a hétközi, 2–0-ra elvesztett Paris Saint-Germain elleni BL-mérkőzésre Arne Slot.

„Ha van valami pozitívum a Paris Saint-Germain elleni mérkőzésben, az az, hogy szembeszálltunk az európai bajnokkal, és megtapasztaltuk, hogy azon az estén nem voltunk azon a szinten, ahol lenni szeretnénk; a jó hír az, hogy négy-öt nap múlva újabb esélyünk lesz bebizonyítani, hogy sokkal versenyképesebbek tudunk lenni, mint két nappal ezelőtt. Ez azt is megmutatja nekünk, hogy ha tovább akarunk fejlődni, akkor a következő idényben is ezen a szinten kell játszanunk – és ez a Bajnokok Ligáját jelenti. Ha két nappal ezelőtt ezt megtapasztaltuk, akkor a következő idényben is részt akarunk venni benne, hogy megmutassuk, még jobbak lehetünk, mint két nappal ezelőtt” – emelte ki a holland tréner.