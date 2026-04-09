Andy Robertson az idény végén távozik a Liverpooltól – hivatalos

„Az Anfielden eltöltött kilenc sikeres idény után a skót kapitány nyáron távozik a klubtól szerződése lejártával” – közölte honlapján a Mersey-parti klub csütörtök este.

We can confirm Andy Robertson will bring his Reds career to an end at the conclusion of the current season.



He will do so as a Liverpool legend ❤️ — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2026

Andy Robertson 2017-ben érkezett a Hull Citytől a Poolhoz 8 millió fontért, s eddig 373 mérkőzésen lépett pályára a „vörösök” színeiben (13 gólt és 69 gólpasszt jegyez), kétszer-kétszer nyerte meg a Premier League-et, a Bajnokok Ligáját és az angol Ligakupát, míg egy-egy alkalommal az FA-kupát, az angol és az európai Szuperkupát, valamint a FIFA-klubvilágbajnokságot.

A 92-szeres skót válogatott játékos az Instagram-oldalára feltöltött videóban beszélt a döntése hátteréről.

„Nem egyszerű elhagyni egy olyan klubot, mint a Liverpool. Nagyon fontos szerepet töltött be az én és a családom életében is az elmúlt kilenc évben. De tudom, hogy a futball és a csapatok is mennek előre, és azt hiszem, eljött az idő, hogy én is továbblépjek. Sosem feledem a klubnál szerzett csodálatos emlékeket. Kilenc éven át szívvel-lélekkel küzdöttem a csapatért, és amikor lehetőségem nyílt rá, igyekeztem balhátvédként hétről hétre büszkévé tenni a klubnál dolgozókat és a szurkolókat. Ez a fantasztikus út most a végéhez közeledik számomra, de nem adom lejjebb. Ez a klub, a szurkolók és a Liverpoolhoz kötődő többi ember is rengeteget jelent számomra, és tartozom nekik azzal, hogy mindent beleadok az utolsó napig, ahogy eddig is” – mondta 32 éves bal oldali védő.

A rutinos futballista távozásáról már tavaly nyáron is lehetett hallani, míg télen a Tottenham akarta megszerezni, de végül nem jutottak egyezségre a felek. Robertson ebben az idény már kevesebb szerepet kapott a Poolban Kerkez Milos érkezésével, mert bár 31 tétmérkőzésen pályára lépett, a kezdőcsapatban csak 15 alkalommal szerepelt.

Mint ismert, az évad végeztével Mohamed Szalah szintén távozik Liverpoolból, de Ibrahima Konaté szerződése is lejár nyáron, míg Alisson, Joe Gomez és Virgil van Dijk kontraktusa jövő nyárig érvényes.