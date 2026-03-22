Veretlen maradna a Wembley-ben Mikel Arteta, de nehéz meccs vár csapatára

Kifejezetten jól megy Mikel Artetának a Wembley-ben. Az Arsenal menedzsere magabiztosan készülhet a Manchester City elleni vasárnapi Ligakupa-döntőre, hiszen a londoniak futballistájaként és menedzsereként összesen nyolc alkalommal szerepelt a legendás angol stadionban, és egyszer sem kapott ki. Legutóbb 2023 augusztusában a Szuperkupa-mérkőzésen győzte le az Arsenal 1–1 után tizenegyesekkel a Manchester Cityt.

Hasonló eredménnyel alighanem ezúttal is kiegyezne a spanyol szakvezető, aki a klub történetének második edzője lehet, aki megnyeri a Ligakupát – az Arsenal 1987-ben és 1993-ban is George Grahammel ért fel a csúcsra. Vagyis legutóbb harminchárom éve, amikor Mikel Arteta még az Antiguoko utánpótláscsapatában pallérozódott, míg a Cityt irányító Pep Guardiola a Barcelona felnőttegyüttesében bontogatta szárnyait. És ha már szóba került a két menedzser: ez lesz a második Ligakupa-döntő, amelyen azonos nemzetbeli, de nem angol szakvezető irányítja a két együttest. Eddig csak 2022-ben fordult elő ilyen, amikor Thomas Tuchel a Chelsea, Jürgen Klopp pedig a győztes Liverpool menedzsere volt.

A két edző egyébként köztudottan jóban van egymással, de teljesen más helyzetben várhatják az összecsapást. Az Arsenal vezeti a bajnokságot, és minden fronton (Premier League, FA-kupa, BL) versenyben van, a Citynek kilenc pont a hátránya a PL-ben, és bár az FA-kupában talpon van, a BL-nyolcaddöntőben 5–1-es összesítéssel esett ki a Real Madrid ellen. Vagyis egy újabb fiaskó igencsak rosszul jönne Guardiolának, aki megerősítette, hogy James Trafford véd a döntőben. Az Arsenalnál a térdsérüléséből lábadozó Martin Ödegaard játéka a legnagyobb kérdés, de az biztos, hogy Mikel Arteta összességében optimistábban és felszabadultabban készülhet a döntőre.

„Nem is tudtam, hogy eddig veretlen vagyok a Wembley-ben, remélem, ezúttal sem szakad meg ez a sorozat – idézte a londoniak mesterét a klub hivatalos honlapja. – Pep Guardiolával nem beszéltem, és az utóbbi években nyilván megváltozott a kapcsolatunk, ám nyilvánvaló, hogy edzőként ő inspirált, rengeteget tanultam tőle, amíg együtt dolgoztunk. Játékosként az ilyen mérkőzéseket vártam a legjobban, most sem vagyok ideges, inkább izgatott. Nagyon várom, hogy elkezdődjön a találkozó. A cél az, hogy a jövőben egyre több döntőt játsszunk. Sokat elmond, hogy március végén még minden sorozatban versenyben vagyunk, de most kell megtennünk a következő lépést, mert a végén csak az számít, hogy megnyertük-e a kupát vagy sem.”

LIGAKUPA, DÖNTŐ

ARSENAL–MANCHESTER CITY

London, Wembley, 17.30 (Tv: Match4). Vezeti: Peter Bankes