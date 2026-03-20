Sem bajnoki, sem válogatott – Szalah megsérült, pihenő következik

Mohamed Szalah izomsérülés miatt kért cserét szerdán a Liverpool–Galatasaray Bajnokok Ligája-mérkőzés második félidejében (az egyiptomi támadó egy góllal járult hozzá a 4–0-s győzelemhez).

„A válogatott mérkőzések miatt szünet következik, ez a Liverpoolnak jó hír, viszont Egyiptomnak rossz, mert Mo ott sem léphet pályára – fogalmazott Arne Slot vezetőedző a pénteki sajtótájékoztatón. – Mo nagyon ügyel az egészségére, ennek köszönhetően minden sérülésből gyorsabban épül fel, mint mások, reményeink szerint most is így lesz. A hétvégi forduló után kéthétnyi meccsszünet jön, bízzunk benne, hogy ez idő alatt rendbe jön.”

Joe Gomez sem teljesen egészséges, de Slot szerint jó az esély arra, hogy ő hadra fogható lesz a Brighton ellen.

A Liverpool az ötödik, a Brighton a 12. helyen várja a szombati mérkőzést.