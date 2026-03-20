Sem bajnoki, sem válogatott – Szalah megsérült, pihenő következik

2026.03.20. 12:30
Mohamed Szalah a szerdai lecserélésekor (Fotó: Getty Images)
Mohamed Szalah sérülés miatt nem léphet pályára a Liverpoolban az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) hétvégi fordulójában; a „vörösök” a Brighton vendégei lesznek szombat délután.

Mohamed Szalah izomsérülés miatt kért cserét szerdán a Liverpool–Galatasaray Bajnokok Ligája-mérkőzés második félidejében (az egyiptomi támadó egy góllal járult hozzá a 4–0-s győzelemhez).

„A válogatott mérkőzések miatt szünet következik, ez a Liverpoolnak jó hír, viszont Egyiptomnak rossz, mert Mo ott sem léphet pályára – fogalmazott Arne Slot vezetőedző a pénteki sajtótájékoztatón. – Mo nagyon ügyel az egészségére, ennek köszönhetően minden sérülésből gyorsabban épül fel, mint mások, reményeink szerint most is így lesz. A hétvégi forduló után kéthétnyi meccsszünet jön, bízzunk benne, hogy ez idő alatt rendbe jön.”

Joe Gomez sem teljesen egészséges, de Slot szerint jó az esély arra, hogy ő hadra fogható lesz a Brighton ellen.

A Liverpool az ötödik, a Brighton a 12. helyen várja a szombati mérkőzést.

Kapcsolódó tartalom

Slot: Számomra Dominik középpályás. Hányszor mondjam még el? Ötször? Hatszor?

„Amikor más poszton játszatom, akkor nem az a célom, hogy valamiféle zseniális taktikusnak mutatkozzak.”

Mindhárom magyar végig a pályán volt, Szoboszlai vezérletével a Liverpool kiütötte a Galatasarayt

A gólt is szerző, a meccs emberének is megválasztott Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos és Sallai Roland is játszott.

 

 

Legfrissebb hírek

Slot: Számomra Dominik középpályás. Hányszor mondjam még el? Ötször? Hatszor?

Angol labdarúgás
1 órája

Megdicsőülve – Thury Gábor jegyzete

Angol labdarúgás
14 órája

„Szinte bepasszolta a labdát a kapuba” – Ten Hag kielemezte Szoboszlai Galatasaray elleni játékát

Bajnokok Ligája
21 órája

Liverpooli lábnyomok: megint Szoboszlai volt az ász – ilyen játékkal a PSG ellen is van esély?

Bajnokok Ligája
Tegnap, 14:23

Horrorisztikus sérülést szenvedett a Galatasaray játékosa Szoboszlaiék ellen

Bajnokok Ligája
Tegnap, 11:40

Kerkez Milos: Tökéletesen végrehajtottuk a tervet

Bajnokok Ligája
Tegnap, 11:29

Steven Gerrard áradozott Szoboszlai Dominikról: „Csapatkapitány lehet belőle”

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:35

Szoboszlai: Nagyobb felelősséget vállalok, mint az elmúlt két évben

Bajnokok Ligája
Tegnap, 7:13
Ezek is érdekelhetik