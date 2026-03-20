Slot: Számomra Dominik középpályás. Hányszor mondjam még el? Ötször? Hatszor?

„Nem tudom, hányszor kell még elmondanom, de kérem, tegyék fel újra és újra ezt a kérdést, és akkor mindig világossá tehetem önöknek, hogy számomra Dominik középpályás – válaszolta mosolyogva Arne Slot. – Dominik számomra középpályás. Hányszor mondjam még el? Ötször? Hatszor? Szóval amikor más poszton játszatom, akkor nem az a célom, hogy valamiféle zseniális taktikusnak mutatkozzak. Ha máshol szerepeltetem, annak az az oka, hogy nincs bevethető játékosom azon a poszton, és a lehető legjobb megoldást keresem a helyettesítésre.”

A holland tréner arról is beszélt, hogy ha ül egy szélsőhátvéd a kispadon, mégis Szoboszlai a jobbhátvéd, akkor mindenki gondoljon arra, hogy az illető labdarúgó nem teljesen egészséges, félig-meddig kényszerből nevezték be a meccsre, és kockázatos lenne pályára küldeni.

„Mert ha lenne másik szélsőhátvédem, aki egészséges, aki jó formában van és aki hadra fogható, akkor ő a jobbhátvéd, Dominik pedig a középpályán játszik. Szóval mostantól nem szükséges azon rágódniuk, mi az oka annak, ha a kezdőcsapatban Szoboszlait a jobbhátvéd posztján látják. Dominik nagyon-nagyon-nagyon jó középpályásunk, csakhogy ez nem egyedül róla mondható el, ez is oka annak, miért őt vonom vissza a hátvédsorba. És persze az is szempont, hogy több poszton képes játszani, jobbhátvédként kifejezetten jól teljesít, de ezzel együtt ha a helyzet megengedi, akkor a középpályára jelölöm.”

A téma ezzel nem került le a sajtótájékoztató napirendjéről, úgyhogy Slot még egyszer egyértelművé tette: ha sok a hiányzó, különösen a hátvédsorban, akkor szerinte a csapatérdek azt diktálja, hogy Szoboszlai játsszon jobbhátvédet, a középpályán pedig mások kapjanak szerepet.

„Lehet, hogy rosszul látom, mert nem nyertünk meg minden olyan meccset, amelyiken ő volt a jobbhátvéd, de ezt a döntést gondoltam helyesnek. Viszont amikor minden játékosunk kész a futballra, akkor nem az a csapatunk a legerősebb, amelyikben Szoboszlai Dominik a jobbhátvéd” – idézi a klubhonlap Arne Slotot.

A Liverpool szombat délután a Brighton vendége lesz az angol bajnokságban: a „vörösök” az ötödik, a hazaiak a 12. helyen várják a mérkőzést.