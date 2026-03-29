Pánik Londonban: Igor Tudornak is útilaput kötöttek a talpára a Tottenhamnél

Már nem Igor Tudor a Tottenham Hotspur vezetőedzője. A londoni klub a közösségi oldalán vasárnap azt közölte, hogy a szakember és segítői közös megegyezéssel és azonnali hatállyal távoznak.
A játékosként olasz bajnok, Bajnokok Ligája-ezüstérmes és világbajnoki bronzérmes horvát szakember 2013 óta többek között a Hajduk Split, a Galatasaray, az Udinese, a Hellas Verona, az Olympique Marseille, a Lazio és a Juventus csapatát is irányította. Február közepén Thomas Frank utódjaként az idény végéig kötelezte el magát az angol együtteshez.
Az Európa-liga-címvédő Tottenham 31 fordulót követően a 17. helyen áll a Premier League-ben, mindössze egy pontra van a kiesőzónától. Tudor vezetésével öt bajnoki meccsen mindössze egy pontot szerzett, a BL nyolcaddöntőjében pedig 7–5-ös összesítéssel búcsúzott az Atlético Madriddal szemben.
Az új vezetőedzőt egyelőre nem nevezte meg a klub vezetősége, de sajtóhírek szerint a legutóbb a Nottingham Forestet irányító Sean Dyche vagy az idén februárig az Olympique Marseille kispadján ülő, a Premier League-ben a Brighton & Hove Albion menedzsereként nevet szerző Roberto De Zerbi a legesélyesebb arra, hogy megkísérelje elmozdítani a fővárosiakat a mélypontról.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61–22
|+39
|70
|2. Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60–28
|+32
|61
|3. Manchester United
|31
|15
|10
|6
|56–43
|+13
|55
|4. Aston Villa
|31
|16
|6
|9
|42–37
|+5
|54
|5. Liverpool
|31
|14
|7
|10
|50–42
|+8
|49
|6. Chelsea
|31
|13
|9
|9
|53–38
|+15
|48
|7. Brentford
|31
|13
|7
|11
|46–42
|+4
|46
|8. Everton
|31
|13
|7
|11
|37–35
|+2
|46
|9. Fulham
|31
|13
|5
|13
|43–44
|–1
|44
|10. Brighton & Hove Albion
|31
|11
|10
|10
|41–37
|+4
|43
|11. Sunderland
|31
|11
|10
|10
|32–36
|–4
|43
|12. Newcastle
|31
|12
|6
|13
|44–45
|–1
|42
|13. Bournemouth
|31
|9
|15
|7
|46–48
|–2
|42
|14. Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33–35
|–2
|39
|15. Leeds United
|31
|7
|12
|12
|37–48
|–11
|33
|16. Nottingham Forest
|31
|8
|8
|15
|31–43
|–12
|32
|17. Tottenham
|31
|7
|9
|15
|40–50
|–10
|30
|18. West Ham
|31
|7
|8
|16
|36–57
|–21
|29
|19. Burnley
|31
|4
|8
|19
|33–61
|–28
|20
|20. Wolverhampton
|31
|3
|8
|20
|24–54
|–30
|17