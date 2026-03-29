Pánik Londonban: Igor Tudornak is útilaput kötöttek a talpára a Tottenhamnél

Már nem Igor Tudor a Tottenham Hotspur vezetőedzője. A londoni klub a közösségi oldalán vasárnap azt közölte, hogy a szakember és segítői közös megegyezéssel és azonnali hatállyal távoznak.

A játékosként olasz bajnok, Bajnokok Ligája-ezüstérmes és világbajnoki bronzérmes horvát szakember 2013 óta többek között a Hajduk Split, a Galatasaray, az Udinese, a Hellas Verona, az Olympique Marseille, a Lazio és a Juventus csapatát is irányította. Február közepén Thomas Frank utódjaként az idény végéig kötelezte el magát az angol együtteshez.

Az Európa-liga-címvédő Tottenham 31 fordulót követően a 17. helyen áll a Premier League-ben, mindössze egy pontra van a kiesőzónától. Tudor vezetésével öt bajnoki meccsen mindössze egy pontot szerzett, a BL nyolcaddöntőjében pedig 7–5-ös összesítéssel búcsúzott az Atlético Madriddal szemben.

Az új vezetőedzőt egyelőre nem nevezte meg a klub vezetősége, de sajtóhírek szerint a legutóbb a Nottingham Forestet irányító Sean Dyche vagy az idén februárig az Olympique Marseille kispadján ülő, a Premier League-ben a Brighton & Hove Albion menedzsereként nevet szerző Roberto De Zerbi a legesélyesebb arra, hogy megkísérelje elmozdítani a fővárosiakat a mélypontról.