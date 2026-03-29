Pánik Londonban: Igor Tudornak is útilaput kötöttek a talpára a Tottenhamnél

2026.03.29. 17:08
Igor Tudornak hamar kitelt az ideje a Tottenhamnél (Fotó: Getty Images)
Igor Tudor Sean Dyche Roberto De Zerbi Tottenham Hotspur Premier League
A horvát Igor Tudor hat hét után távozott az angol labdarúgó-bajnokságban a kiesés ellen küzdő Tottenham Hotspur vezetőedzői posztjáról, a hírek szerint Sean Dyche vagy Roberto De Zerbi a legvalószínűbb utód.

Már nem Igor Tudor a Tottenham Hotspur vezetőedzője. A londoni klub a közösségi oldalán vasárnap azt közölte, hogy a szakember és segítői közös megegyezéssel és azonnali hatállyal távoznak.

A játékosként olasz bajnok, Bajnokok Ligája-ezüstérmes és világbajnoki bronzérmes horvát szakember 2013 óta többek között a Hajduk Split, a Galatasaray, az Udinese, a Hellas Verona, az Olympique Marseille, a Lazio és a Juventus csapatát is irányította. Február közepén Thomas Frank utódjaként az idény végéig kötelezte el magát az angol együtteshez.

Az Európa-liga-címvédő Tottenham 31 fordulót követően a 17. helyen áll a Premier League-ben, mindössze egy pontra van a kiesőzónától. Tudor vezetésével öt bajnoki meccsen mindössze egy pontot szerzett, a BL nyolcaddöntőjében pedig 7–5-ös összesítéssel búcsúzott az Atlético Madriddal szemben.

Az új vezetőedzőt egyelőre nem nevezte meg a klub vezetősége, de sajtóhírek szerint a legutóbb a Nottingham Forestet irányító Sean Dyche vagy az idén februárig az Olympique Marseille kispadján ülő, a Premier League-ben a Brighton & Hove Albion menedzsereként nevet szerző Roberto De Zerbi a legesélyesebb arra, hogy megkísérelje elmozdítani a fővárosiakat a mélypontról.

AZ ÁLLÁS 
1. Arsenal31217361–22+39 70 
2. Manchester City30187560–28+32 61 
3. Manchester United311510656–43+13 55 
4. Aston Villa31166942–37+5 54 
5. Liverpool311471050–42+8 49 
6. Chelsea31139953–38+15 48 
7. Brentford311371146–42+4 46 
8. Everton311371137–35+2 46 
9. Fulham311351343–44–1 44 
10. Brighton & Hove Albion3111101041–37+4 43 
11. Sunderland3111101032–36–4 43 
12. Newcastle311261344–45–1 42 
13. Bournemouth31915746–48–2 42 
14. Crystal Palace301091133–35–2 39 
15. Leeds United317121237–48–11 33 
16. Nottingham Forest31881531–43–12 32 
17. Tottenham31791540–50–10 30 
18. West Ham31781636–57–21 29 
19. Burnley31481933–61–28 20 
20. Wolverhampton31382024–54–30 17 

 

 

