Megdicsőülve – Thury Gábor jegyzete

2026.03.19. 23:34
Liverpool Szoboszlai Dominik NS-vélemény

Szoboszlai Dominik parádés játékkal segítette csapatát, a Liverpoolt a Galatasaray elleni labdarúgó Bajnoki Ligája-nyolcaddöntő-visszavágón, a 4–0-s hazai győzelem az Anfieldben azt jelentette, hogy csapata 4–1-es összesítéssel jutott a negyeddöntőbe.

A válogatott csapatkapitánya szögletvariáció után egyenlítette ki együttese isztambuli hátrányát, ami elsősorban lélektani szempontból volt fontos, aztán kiharcolt egy tizenegyest is, amelyet Mohamed Szalah ugyan kihagyott, igaz, később az egyiptomi csatár tette biztossá a 4—0-s sikert. Nem mellékesen a BL történetében Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Sallai Roland személyében szerdán először szerepelt egyszerre három magyar a pályán.

A továbbjutást követően a magyar középpályás nyilatkozott annak a sportcsatornának, amelynek a Liverpool korábbi ásza, Steven Gerrard volt a szakkommentátora, a csinos riporterhölgy pedig a 114-szeres angol válogatotthoz hasonlította a legjobb honi labdarúgót, akit a másik oldalról Steve McManaman – ő sem akárki az Anfiedben, kilenc idényt húzott le – fogott közre. A magyar középpályás a példaképével – nem véletlen, hogy ő is 8-as mezben játszik, mint egykoron az angol – beszélgetett, hiszen ki ne tudná, hogy egyik tetoválását éppen ő ihlette: „A tehetség isteni áldás, de akarat és alázat nélkül mit sem ér”. Mondjuk ki, láttuk már Szoboszlai Dominikot annyiszor a pályán, hogy kijelenthetjük, akarat és alázat tekintetében nem marad el a BL-győztes példaképétől, a korábbi középpályás talán nem véletlenül jegyezte meg, hogy a sorozat idei fináléja a Puskás Arénában lesz…

Steven Gerrard tehát dicsérte utódát – aki egyébként hozzá hasonlóan öt egymást követő meccsen gólt szerzett vagy gólpasszt adott,  2007 óta nem akadt ilyen a klub történetében –, többek között nyomatékosította, amit persze Arne Slot edző is tud, hogy a 61-szeres válogatott a középpályán képes a legjobb teljesítményt nyújtani. S tegyük a szívünkre a kezünket: 2023-ban, amikor a Liverpoolba igazolt, gondoltuk volna, hogy 2026 tavaszán ő lesz csapata legjobbja? Pedig a névsor illusztris: Jeremie Frimpong, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Virgil van Dijk, Mohamed Szalah. S jelenleg mindannyiuk elé kívánkozik Szoboszlai Dominik neve. Ezt nemcsak mi látjuk így, hanem a klub egyik valaha élt legnagyobb alakja, Steven Gerrard is.

Mi ez, ha nem megdicsőülés?

