Harmincöt fős keretet hirdetett Thomas Tuchel az angolok márciusi meccseire

2026.03.20. 12:02
Címkék
angol labadarúgó-válogatott Thomas Tuchel angol válogatott
Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya 35 fős keretet hirdetett, együttese Uruguayjal és Japánnal játszik majd világbajnoki felkészülési mérkőzéseket.

A német szakember elmondta, szeretne igazi versenyhelyzetet teremteni a játékosok között, ezért döntött úgy, hogy ennyi futballistát hív meg az összetartásra.

Újra tagja az együttesnek Harry Maguire, a Manchester United védője, aki 2024 szeptembere óta nem játszott a válogatottban.

Érdekesség, hogy meghívást kapott Jason Steele, a Brighton 35 éves kapusa is, aki ebben a szezonban még nem védett a Premier League-ben. A játékos a 2012-es olimpián ott volt a brit csapatban, ezúttal pedig a tervek szerint úgynevezett „edzéskapusként” segíti majd a szakmai stáb munkáját, várhatóan a világbajnokságon is.

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton)
Védők: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan – Olaszország)
Középpályások: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace)
Támadók: Jarrod Bowen (West Ham United), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern München – Németország), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcelona – Spanyolország), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur)

 

