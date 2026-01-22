Casemiro nyáron távozik a Manchester Unitedtől

„Egész életemben velem lesznek az itt szerzett élmények. De még nincs itt a búcsú ideje, van még néhány közös hónapunk arra, hogy újabb szép emlékeket gyűjtsünk” – idézi a klubhonlap a 33 éves brazil középpályást, aki 2022-es érkezése óta 146 mérkőzésen 21 gólt szerzett a „vörös ördögök” kötelékében, Ligakupát (2023) és FA-kupát (2024) nyert a csapattal.

ℹ️ @Casemiro will depart United at the end of the season, upon the expiry of his contract.



A serial winner, we thank Case for his contributions in red so far and hope to finish his time at the club on a high together 🙏🔴 — Manchester United (@ManUtd) January 22, 2026