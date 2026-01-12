A Liverpool élvonalbeli csapattal találkozik, a City negyedosztályú ellenfelet kapott az FA-kupában
Bár a 3. forduló még nem ért véget – a Salford City–Swindon Town meccset jövő kedden rendezik –, a következő kör párosítása már elkészült. A legjobb 32 között az Aston Villa–Newcastle találkozó tűnik slágermeccsnek, de a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpoolra is élvonalbeli együttes (Brighton) vár, miután hétfő este kiharcolta a továbbjutást a Barnsley ellen (4–1). Több élvonalbeli összecsapás nem is lesz, a Manchester City negyed-, az Arsenal harmad-, a Chelsea másodosztályú ellenfelet kapott a sorsoláson.
Szoboszlai hatalmas gólt lőtt, a Liverpool simán továbbjutott az FA-kupában
A Callum Stylest is soraiban tudó West Brom a szintén második vonalbeli Norwich City vendége lesz, míg Turi Géza Dávid csapata, a negyedik ligás Grimsby Town a Wolverhampton fogadja. Kiemelendő még, hogy a címvédő Crystal Palace-t kiejtő, hatodosztályú Macclesfield ismét PL-együttessel csatázik, mivel a Brentford érkezik hozzá egy hónap múlva.
A 4. forduló mérkőzéseit február 14-én és 15-én rendezik meg.
ANGOL FA-KUPA
A 4. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA
Liverpool FC–Brighton & Hove Albion
Stoke City (II.)–Fulham
Oxford United (II.)–Sunderland
Southampton (II.)–Leicester City (II.)
Wrexham (II.)–Ipswich Town (II.)
Arsenal–Wigan Athletic (III.)
Hull City (II.)–Chelsea
Burton Albion (III.)–West Ham United
Burnley–Mansfield Town (III.)
Norwich City (II.)–West Bromwich Albion (II.)
Port Vale (III.)–Bristol City (II.)
Grimsby Town (IV.)–Wolverhampton Wanderers
Aston Villa–Newcastle
Manchester City–Salford City (IV.)/Swindon Town (IV.)
Macclesfield FC (VI.)–Brentford
Birmingham City (II.)–Leeds United