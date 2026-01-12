A Liverpool élvonalbeli csapattal találkozik, a City negyedosztályú ellenfelet kapott az FA-kupában

A Callum Stylest is soraiban tudó West Brom a szintén második vonalbeli Norwich City vendége lesz, míg Turi Géza Dávid csapata, a negyedik ligás Grimsby Town a Wolverhampton fogadja. Kiemelendő még, hogy a címvédő Crystal Palace-t kiejtő, hatodosztályú Macclesfield ismét PL-együttessel csatázik, mivel a Brentford érkezik hozzá egy hónap múlva.

A 4. forduló mérkőzéseit február 14-én és 15-én rendezik meg.

ANGOL FA-KUPA

A 4. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA

Liverpool FC–Brighton & Hove Albion

Stoke City (II.)–Fulham

Oxford United (II.)–Sunderland

Southampton (II.)–Leicester City (II.)

Wrexham (II.)–Ipswich Town (II.)

Arsenal–Wigan Athletic (III.)

Hull City (II.)–Chelsea

Burton Albion (III.)–West Ham United

Burnley–Mansfield Town (III.)

Norwich City (II.)–West Bromwich Albion (II.)

Port Vale (III.)–Bristol City (II.)

Grimsby Town (IV.)–Wolverhampton Wanderers

Aston Villa–Newcastle

Manchester City–Salford City (IV.)/Swindon Town (IV.)

Macclesfield FC (VI.)–Brentford

Birmingham City (II.)–Leeds United



