Az öngólt vétő Ötvös Bence után Igor Jesus is betalált a Ferencváros kapujába – videó

ÖTVÖS BENCE ÖNGÓLJA

IGOR JESUS TALÁLATA

A mérkőzés online, szöveges, tudósítása itt olvasható!

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

NOTTINGHAM FOREST (angol)–FERENCVÁROSI TC 2–0– élőben az NSO-n!

Nottingham, City Ground, 21 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Sebastien Gishamer (Roland Riedel, Santino Schreiner) – osztrákok

NOTTINGHAM: Sels – Abbott, Morato, Milenkovics, N. Williams – Sangaré, R. Yates – N. Domínguez, McAtee, Ndoye – Igor Jesus. Menedzser: Sean Dyche

FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Ötvös, Szalai G. – Makreckis, Levi, Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf, Zachariassen. Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Ötvös B. (17. – öngól), Igor Jesus (21.)