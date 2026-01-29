Nemzeti Sportrádió

Az öngólt vétő Ötvös Bence után Igor Jesus is betalált a Ferencváros kapujába – videó

2026.01.29. 21:48
Ötvös Bence a saját kapujába talált (Fotó: Getty Images)
FTC El-alapszakasz gólvideó Nottingham Forest Ötvös Bence Európa-liga Ferencváros
Az Európa-liga alapszakaszának 8. fordulójában a Nottingham Forest bő húsz perc után kétgólos előnyre tett szert a Ferencváros ellen.

ÖTVÖS BENCE ÖNGÓLJA

IGOR JESUS TALÁLATA

A mérkőzés online, szöveges, tudósítása itt olvasható!

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
NOTTINGHAM FOREST (angol)–FERENCVÁROSI TC 2–0– élőben az NSO-n!
Nottingham, City Ground, 21 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Sebastien Gishamer (Roland Riedel, Santino Schreiner) – osztrákok
NOTTINGHAM: Sels – Abbott, Morato, Milenkovics, N. Williams – Sangaré, R. Yates – N. Domínguez, McAtee, Ndoye – Igor Jesus. Menedzser: Sean Dyche
FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Ötvös, Szalai G. – Makreckis, Levi, Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf, Zachariassen. Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Ötvös B. (17. – öngól), Igor Jesus (21.)

 

