Meggyőző és önbizalom-növelő nottinghami győzelemről ír az angol sajtó a Ferencváros elleni meccs után – lapszemle

TÓTHPÁL ZOLTÁNTÓTHPÁL ZOLTÁN
2026.01.30. 07:51
null
A Ferencváros első vereségét szenvedte el az Európa-ligában (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
A Nottingham Forest csütörtökön este 4–0-ra legyőzte a Ferencvárost a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának záró fordulójában, így mindkét együttes a rájátszásban folytathatja szereplését a sorozatban a legjobb 16 közé kerülés reményében. A mérkőzés után az angol sajtó egyhangúlag a hazaiak magabiztos győzelméről számolt be, Sean Dyche vezetőedző viszont annak ellenére is nehéznek értékelte az összecsapást, hogy csapata négygólos különbségű győzelmet aratott. Lapszemle.

„Igor Jesus két gólt szerzett, a Nottingham magabiztosan győzte le 4–0-ra a Ferencvárost”írta a mérkőzés összefoglalójában szigorúan a tényekre támaszkodva a BBC. A mértékadó angol lap a mérkőzés legjobbjának a duplázó brazil légióst, Igor Jesust választotta, aki 9.1-es értékelést kapott, őt követte 8.75-ös osztályzattal James McAtee, majd 8.63-mal Ryan Yates, de kicsivel nyolcas feletti értékelést (8.01) kapott Ibrahim Sangaré is.

A Sky Sports sem „írta túl” a mérkőzés értékelését, de hasonlóan a BBC-hez, kiemelték Igor Jesus ragyogó teljesítményét. Megemlítették azt is, hogy a győzelem nem volt elég a legjobb nyolc közé kerüléshez, így a rájátszásban a görög Panathinaikosz vagy a török Fenerbahce vár az angol együttesre. „A meggyőző győzelem nem volt elég a legjobb nyolc közé jutáshoz a többi csapat eredményei miatt, de önbizalom-növelő sikert jelentett Sean Dyche csapata számára, mivel tovább növelték javuló formájukat” – írták egyebek mellett az összefoglalóban.

Külön kiemelték annak a jelentőségét, hogy a Ferencváros ebben az idényben minden versenysorozatot figyelembe véve még veretlen volt idegenben (az NB I-ben mind az öt vereségét otthon szenvedte el a címvédő), a Nottingham azonban csütörtökön megszakította ezt a sorozatot.

A Sky Sports is külön értékelte a játékosok teljesítményét: az angol csapatnál Ryan Yates, Dan Ndoye és Igor Jesus kapott 8-as osztályzatot, míg a többieket 7-essel jutalmazták, kivéve a kapus Matz Selst, aki 6-os értékelésben részesült. A Ferencvárosnál a négygólos vereség ellenére is többen is 6-os osztályzatot kaptak: így Ibrahim Cissé, Szalai Gábor, Julio Romao, Gavriel Kanikovszki, Jonathan Levi, Cadu, Bamidele Yusuf és Kristoffer Zachariassen, míg a leggyengébbnek az első félidőben öngólt vétő Ötvös Bencét (4) látták.

A Nottingham hivatalos honlapja sima győzelemről írt a mérkőzés utáni, nem túl tartalmas összefoglalójában, a tények mellett említést téve a Forest lendületes kezdéséről az első és a második félidőben.

A mérkőzés után a Nottingham vezetőedzője, Sean Dyche sem bocsátkozott részletes elemzésbe, azt viszont sportszerűen rögtön mondandója elején kiemelte, hogy a végeredmény ellenére csapatának nem volt egyszerű dolga a Ferencváros ellen: „Örülük a győzelemnek és annak, hogy a szurkolók élvezték a meccset” – tette hozzá a szakember, aki elmondta, hogy nem foglalkozik azzal, kit kapnak majd a rájátszásban.

Az Európa-liga rájátszásának sorsolását ma (pénteken) 13 órától rendezik Nyonban.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
NOTTINGHAM FOREST (angol)–FERENCVÁROSI TC 4–0 (2–0)
Nottingham, City Ground, 26 304 néző. Vezette: Sebastian Gishamer (Roland Riedel, Santino Schreiner) – osztrákok
NOTTINGHAM: Sels – Abbott, Morato, Milenkovics (Murillo, 78.), N. Williams (Aina, 66.) – Sangaré (Gibbs-White, 66.), R. Yates – N. Domínguez (Bakwa, 84.), McAtee, Ndoye – Igor Jesus (Hudson-Odoi, 66.). Menedzser: Sean Dyche
FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Ötvös, Szalai G. – Makreckis, Levi (Joseph, a szünetben), Júlio Romao (Gólik, 90.), Kanikovszki (N. Keita, 73.), Cadu – Yusuf (Gruber, 73.), Zachariassen (Madarász Á., 84.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Ötvös (17. – öngól), Igor Jesus (21., 55.), McAtee (90. – 11-esből)

A mérkőzés online, szöveges, tudósítása itt olvasható!

    
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. Lyon87118–5+1321
  2. Aston Villa87114–6+821
  3. Midtjylland861118–8+1019
  4. Real Betis852113–7+617
  5. Porto852113–7+617
  6. Braga852111–5+617
  7. Freiburg852110–4+617
  8. Roma851213–6+716
  9. Genk851211–7+416
10. Bologna843114–7+715
11. Stuttgart85315–9+615
12. FERENCVÁROS843112–11+115
13. Nottingham Forest842215–7+814
14. Viktoria Plzen8358–3+514
15. Crvena zvezda84227–6+114
16. Celta Vigo841315–11+413
17. PAOK833217–14+312
18. Lille84412–9+312
19. Fenerbahce833210–7+312
20. Panathinaikosz833211–9+212
21. Celtic832313–15–211
22. Ludogorec831412–15–310
23. Dinamo Zagreb831412–16–410
24. Brann Bergen82339–11–29
25. Young Boys83510–16–69
26. Sturm Graz82155–11–67
27. FCSB82159–16–77
28. Go Ahead Eagles82156–14–87
29. Feyenoord82611–15–46
30. Basel8269–13–46
31. Salzburg82610–15–56
32. Rangers81165–14–94
33. Nice8177–15–83
34. Utrecht8175–15–101
35. Malmö8174–15–111
36. Maccabi Tel-Aviv8172–22–201

 

 

