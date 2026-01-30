Meggyőző és önbizalom-növelő nottinghami győzelemről ír az angol sajtó a Ferencváros elleni meccs után – lapszemle

„Igor Jesus két gólt szerzett, a Nottingham magabiztosan győzte le 4–0-ra a Ferencvárost” – írta a mérkőzés összefoglalójában szigorúan a tényekre támaszkodva a BBC. A mértékadó angol lap a mérkőzés legjobbjának a duplázó brazil légióst, Igor Jesust választotta, aki 9.1-es értékelést kapott, őt követte 8.75-ös osztályzattal James McAtee, majd 8.63-mal Ryan Yates, de kicsivel nyolcas feletti értékelést (8.01) kapott Ibrahim Sangaré is.

A Sky Sports sem „írta túl” a mérkőzés értékelését, de hasonlóan a BBC-hez, kiemelték Igor Jesus ragyogó teljesítményét. Megemlítették azt is, hogy a győzelem nem volt elég a legjobb nyolc közé kerüléshez, így a rájátszásban a görög Panathinaikosz vagy a török Fenerbahce vár az angol együttesre. „A meggyőző győzelem nem volt elég a legjobb nyolc közé jutáshoz a többi csapat eredményei miatt, de önbizalom-növelő sikert jelentett Sean Dyche csapata számára, mivel tovább növelték javuló formájukat” – írták egyebek mellett az összefoglalóban.

Külön kiemelték annak a jelentőségét, hogy a Ferencváros ebben az idényben minden versenysorozatot figyelembe véve még veretlen volt idegenben (az NB I-ben mind az öt vereségét otthon szenvedte el a címvédő), a Nottingham azonban csütörtökön megszakította ezt a sorozatot.

A Sky Sports is külön értékelte a játékosok teljesítményét: az angol csapatnál Ryan Yates, Dan Ndoye és Igor Jesus kapott 8-as osztályzatot, míg a többieket 7-essel jutalmazták, kivéve a kapus Matz Selst, aki 6-os értékelésben részesült. A Ferencvárosnál a négygólos vereség ellenére is többen is 6-os osztályzatot kaptak: így Ibrahim Cissé, Szalai Gábor, Julio Romao, Gavriel Kanikovszki, Jonathan Levi, Cadu, Bamidele Yusuf és Kristoffer Zachariassen, míg a leggyengébbnek az első félidőben öngólt vétő Ötvös Bencét (4) látták.

A Nottingham hivatalos honlapja sima győzelemről írt a mérkőzés utáni, nem túl tartalmas összefoglalójában, a tények mellett említést téve a Forest lendületes kezdéséről az első és a második félidőben.

A mérkőzés után a Nottingham vezetőedzője, Sean Dyche sem bocsátkozott részletes elemzésbe, azt viszont sportszerűen rögtön mondandója elején kiemelte, hogy a végeredmény ellenére csapatának nem volt egyszerű dolga a Ferencváros ellen: „Örülük a győzelemnek és annak, hogy a szurkolók élvezték a meccset” – tette hozzá a szakember, aki elmondta, hogy nem foglalkozik azzal, kit kapnak majd a rájátszásban.

Az Európa-liga rájátszásának sorsolását ma (pénteken) 13 órától rendezik Nyonban.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

NOTTINGHAM FOREST (angol)–FERENCVÁROSI TC 4–0 (2–0)

Nottingham, City Ground, 26 304 néző. Vezette: Sebastian Gishamer (Roland Riedel, Santino Schreiner) – osztrákok

NOTTINGHAM: Sels – Abbott, Morato, Milenkovics (Murillo, 78.), N. Williams (Aina, 66.) – Sangaré (Gibbs-White, 66.), R. Yates – N. Domínguez (Bakwa, 84.), McAtee, Ndoye – Igor Jesus (Hudson-Odoi, 66.). Menedzser: Sean Dyche

FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Ötvös, Szalai G. – Makreckis, Levi (Joseph, a szünetben), Júlio Romao (Gólik, 90.), Kanikovszki (N. Keita, 73.), Cadu – Yusuf (Gruber, 73.), Zachariassen (Madarász Á., 84.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Ötvös (17. – öngól), Igor Jesus (21., 55.), McAtee (90. – 11-esből)

A mérkőzés online, szöveges, tudósítása itt olvasható!