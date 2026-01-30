Meggyőző és önbizalom-növelő nottinghami győzelemről ír az angol sajtó a Ferencváros elleni meccs után – lapszemle
„Igor Jesus két gólt szerzett, a Nottingham magabiztosan győzte le 4–0-ra a Ferencvárost” – írta a mérkőzés összefoglalójában szigorúan a tényekre támaszkodva a BBC. A mértékadó angol lap a mérkőzés legjobbjának a duplázó brazil légióst, Igor Jesust választotta, aki 9.1-es értékelést kapott, őt követte 8.75-ös osztályzattal James McAtee, majd 8.63-mal Ryan Yates, de kicsivel nyolcas feletti értékelést (8.01) kapott Ibrahim Sangaré is.
A Sky Sports sem „írta túl” a mérkőzés értékelését, de hasonlóan a BBC-hez, kiemelték Igor Jesus ragyogó teljesítményét. Megemlítették azt is, hogy a győzelem nem volt elég a legjobb nyolc közé kerüléshez, így a rájátszásban a görög Panathinaikosz vagy a török Fenerbahce vár az angol együttesre. „A meggyőző győzelem nem volt elég a legjobb nyolc közé jutáshoz a többi csapat eredményei miatt, de önbizalom-növelő sikert jelentett Sean Dyche csapata számára, mivel tovább növelték javuló formájukat” – írták egyebek mellett az összefoglalóban.
Külön kiemelték annak a jelentőségét, hogy a Ferencváros ebben az idényben minden versenysorozatot figyelembe véve még veretlen volt idegenben (az NB I-ben mind az öt vereségét otthon szenvedte el a címvédő), a Nottingham azonban csütörtökön megszakította ezt a sorozatot.
A Sky Sports is külön értékelte a játékosok teljesítményét: az angol csapatnál Ryan Yates, Dan Ndoye és Igor Jesus kapott 8-as osztályzatot, míg a többieket 7-essel jutalmazták, kivéve a kapus Matz Selst, aki 6-os értékelésben részesült. A Ferencvárosnál a négygólos vereség ellenére is többen is 6-os osztályzatot kaptak: így Ibrahim Cissé, Szalai Gábor, Julio Romao, Gavriel Kanikovszki, Jonathan Levi, Cadu, Bamidele Yusuf és Kristoffer Zachariassen, míg a leggyengébbnek az első félidőben öngólt vétő Ötvös Bencét (4) látták.
A Nottingham hivatalos honlapja sima győzelemről írt a mérkőzés utáni, nem túl tartalmas összefoglalójában, a tények mellett említést téve a Forest lendületes kezdéséről az első és a második félidőben.
A mérkőzés után a Nottingham vezetőedzője, Sean Dyche sem bocsátkozott részletes elemzésbe, azt viszont sportszerűen rögtön mondandója elején kiemelte, hogy a végeredmény ellenére csapatának nem volt egyszerű dolga a Ferencváros ellen: „Örülük a győzelemnek és annak, hogy a szurkolók élvezték a meccset” – tette hozzá a szakember, aki elmondta, hogy nem foglalkozik azzal, kit kapnak majd a rájátszásban.
Az Európa-liga rájátszásának sorsolását ma (pénteken) 13 órától rendezik Nyonban.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
NOTTINGHAM FOREST (angol)–FERENCVÁROSI TC 4–0 (2–0)
Nottingham, City Ground, 26 304 néző. Vezette: Sebastian Gishamer (Roland Riedel, Santino Schreiner) – osztrákok
NOTTINGHAM: Sels – Abbott, Morato, Milenkovics (Murillo, 78.), N. Williams (Aina, 66.) – Sangaré (Gibbs-White, 66.), R. Yates – N. Domínguez (Bakwa, 84.), McAtee, Ndoye – Igor Jesus (Hudson-Odoi, 66.). Menedzser: Sean Dyche
FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Ötvös, Szalai G. – Makreckis, Levi (Joseph, a szünetben), Júlio Romao (Gólik, 90.), Kanikovszki (N. Keita, 73.), Cadu – Yusuf (Gruber, 73.), Zachariassen (Madarász Á., 84.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Ötvös (17. – öngól), Igor Jesus (21., 55.), McAtee (90. – 11-esből)
A mérkőzés online, szöveges, tudósítása itt olvasható!
|AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Lyon
|8
|7
|–
|1
|18–5
|+13
|21
|2. Aston Villa
|8
|7
|–
|1
|14–6
|+8
|21
|3. Midtjylland
|8
|6
|1
|1
|18–8
|+10
|19
|4. Real Betis
|8
|5
|2
|1
|13–7
|+6
|17
|5. Porto
|8
|5
|2
|1
|13–7
|+6
|17
|6. Braga
|8
|5
|2
|1
|11–5
|+6
|17
|7. Freiburg
|8
|5
|2
|1
|10–4
|+6
|17
|8. Roma
|8
|5
|1
|2
|13–6
|+7
|16
|9. Genk
|8
|5
|1
|2
|11–7
|+4
|16
|10. Bologna
|8
|4
|3
|1
|14–7
|+7
|15
|11. Stuttgart
|8
|5
|–
|3
|15–9
|+6
|15
|12. FERENCVÁROS
|8
|4
|3
|1
|12–11
|+1
|15
|13. Nottingham Forest
|8
|4
|2
|2
|15–7
|+8
|14
|14. Viktoria Plzen
|8
|3
|5
|–
|8–3
|+5
|14
|15. Crvena zvezda
|8
|4
|2
|2
|7–6
|+1
|14
|16. Celta Vigo
|8
|4
|1
|3
|15–11
|+4
|13
|17. PAOK
|8
|3
|3
|2
|17–14
|+3
|12
|18. Lille
|8
|4
|–
|4
|12–9
|+3
|12
|19. Fenerbahce
|8
|3
|3
|2
|10–7
|+3
|12
|20. Panathinaikosz
|8
|3
|3
|2
|11–9
|+2
|12
|21. Celtic
|8
|3
|2
|3
|13–15
|–2
|11
|22. Ludogorec
|8
|3
|1
|4
|12–15
|–3
|10
|23. Dinamo Zagreb
|8
|3
|1
|4
|12–16
|–4
|10
|24. Brann Bergen
|8
|2
|3
|3
|9–11
|–2
|9
|25. Young Boys
|8
|3
|–
|5
|10–16
|–6
|9
|26. Sturm Graz
|8
|2
|1
|5
|5–11
|–6
|7
|27. FCSB
|8
|2
|1
|5
|9–16
|–7
|7
|28. Go Ahead Eagles
|8
|2
|1
|5
|6–14
|–8
|7
|29. Feyenoord
|8
|2
|–
|6
|11–15
|–4
|6
|30. Basel
|8
|2
|–
|6
|9–13
|–4
|6
|31. Salzburg
|8
|2
|–
|6
|10–15
|–5
|6
|32. Rangers
|8
|1
|1
|6
|5–14
|–9
|4
|33. Nice
|8
|1
|–
|7
|7–15
|–8
|3
|34. Utrecht
|8
|–
|1
|7
|5–15
|–10
|1
|35. Malmö
|8
|–
|1
|7
|4–15
|–11
|1
|36. Maccabi Tel-Aviv
|8
|–
|1
|7
|2–22
|–20
|1