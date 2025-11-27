Magasan a léc – Jakus Barnabás jegyzete

TAVALY DECEMBERBEN volt alkalmam hosszabban beszélgetni Pálinger Katalinnal, a korábbi kiváló kézilabdakapus – aki immáron a hazai szövetség alelnöke – akkor mesélte, hogy a norvégok elleni elveszített Európa-bajnoki elődöntőt követően jelezte az ellenfél vezetőinek, két évük van, és ott leszünk a nyakukon. Az Eb-t bronzéremmel zárta a magyar válogatott, amely 2012 után lett ismét dobogós nagy tornán. A keret gerincét olyan játékosok alkották, akiket utánpótláskoruk óta ismert a szövetségi kapitány, Golovin Vlagyimir.

Amúgy is jó éve volt 2024-ben a magyar női kézilabdának. A válogatott kijutott az olimpiára és nagyon közel állt az elődöntőhöz, aztán jött november-decemberben az Eb. Az érem mellé az év csapatának járó elismerést is kiérdemelte az együttes, míg mesterét az év edzőjének választották.

Magasra került tehát a léc.

A franciák elleni győztes bronzmeccs óta tizenegy hónap már eltelt, azóta csupán két Európa-kupa mérkőzésnek volt érdemi tétje – a törökök és a csehek ellen is magabiztos magyar siker született. Felkészülési találkozókból viszont jó néhány kijutott, így bőven tesztelhette az újoncokat a kapitány. Legyőztük az ukránokat, a brazilokat, a svédeket, a szerbeket és a spanyolokat is. Két vereség csúszott csupán be, egyszer zárt kapuk mögött a svédektől, míg a világbajnokságot megelőzően a norvégiai torna házigazdájától.

A szerdán kezdődött világbajnokságon favorit (de nem címvédő) norvégokat legutóbb tizenegy éve múltuk felül, irányítónk, Simon Petra akkor csupán tízéves volt. Ám egy fontos sikert éppen Golovin mesterrel értünk el ellenük, 2018 nyarán az ő vezetésével nyertük meg a junior vb-t. A döntőben 28–22-re nyertünk az azóta világklasszissá érett Henny Reistaddal és társaival szemben. Nagyszerű kézilabdázók persze nálunk is voltak, vannak, újdonsült csapatkapitányunk, Klujber Katrin például nyolc góllal vette ki a részét a diadalból, de Márton Gréta és Tóvizi Petra is hozzátette a magáét. Ők most is tagjai a keretünknek…

…ellentétben Faluvégi Dorottyával és Fodor Csengével, a két szélső sérülés miatt hagyja ki az aktuális tornát, de hiányozni fog a jobb szélről az anyai örömök elé néző Győri-Lukács Viktória. Nagy feladat vár tehát a balon a ferencvárosi Márton, Hársfalvi Júlia kettősre, míg a jobbon élete első felnőtt világeseményén bizonyíthat a debreceni Grosch Vivien és a mosonmagyaróvári Falusi-Udvardi Laura.

Húsz éve, 2005-ben voltunk legutóbb érmesek világbajnokságon, akkor bronz került a lányok nyakába. Az elmúlt tíz évben már a legjobb tíz közé sem sikerült bejutni, 2023-ban azonban a horvátok elleni utolsó mérkőzés végén egy nagy fordítás (13–19-ről 23–22) elindította a máig tartó lendületet.

Az utóbbi időszak alapján joggal reménykedhetünk abban, hogy a magasra tett léc nem esik le, a csapat büszkén, eredményesen tér majd haza december közepén.

A NEMZETI SPORT MUNKATÁRSAINAK TOVÁBBI VÉLEMÉNYCIKKEIT ITT OLVASHATJA!