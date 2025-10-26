Temetni veszélyes – Malonyai Péter jegyzete

Jócskán van idő május, egyben a Premier League mostani kiírásának végéig, így hát csupán a tényeket érdemes rögzíteni, jövendölni nem. Nevezetesen a Liverpool futballcsapata kapcsán, amely kilenc forduló után négy vereséget számlál, ráadásul sorozatban.

Előfordul az ilyesmi, megesett már a Liverpoollal is, legutóbb 2021-ben február 3. és 20. között, amikor az Anfieldben kapott ki a Brightontól (0–1), a Manchester Citytől (1–4), majd az Evertontól (0–2), illetve a derbi, az Everton-meccs előtt Leicesterben is alulmaradt (1–3). Aztán a bajnokság végén befutott harmadiknak, tehát egyrészt dobogón volt, másrészt alanyi jogon indulhatott a Bajnokok Ligájában.

Csendben, de persze roppant büszkén rögzítem, hogy ha nem lenne ott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a csapatban, csupán egymondatos szenzáció lenne a mostani betlisorozat, de hát drukkolás nélkül nincs futball.

Futball egyébként most is volt. Mert meglehet, még Arne Slot menedzser is azt mondja, a szombati, Brentfordtól elszenvedett vereség (2–3) során mindössze úgy húsz jó perce volt a csapatának, a mérkőzés tipikus angol bajnoki volt, tehát a dinamikája, a megoldásai enyhén szólva sem altattak el. Igaz, edzésben vagyok, mert a Nyíregyháza–Kazincbarcika poroszkálásba is bele-belenéztem.

Mégiscsak külföldi csapatról lévén szó, örülhetünk annak, hogy Szoboszlait többen a mezőny legjobbjának látták, Kerkez meglőtte első gólját a csapatban – a többit hagyjuk, megérdemel némi elfogultságot.

Nincs értelme tehát leírni a Liverpoolt, már csak azért sem, mert állati könnyű innen, a Duna mellől ítélkezni arról, mi is van a csatornán túl. Pályakezdőként külpolitikus barátomtól hallottam, hogy bármikor a pokolra kívánhatja az amerikai elnököt, de azt nem tudja elérni, hogy a házuk elől időben elvigyék a szemetet.

Angliánál maradva érdemes idézni a legendás Agatha Christie könyvcímét, amely szerint Temetni veszélyes. Hogy a zseniális Hercule Poirot megoldja a rejtélyt, természetes, az pedig párhuzam a Premier League-gel, hogy a krimiben is rengeteg pénzről van szó.

És persze ott is a végén derül ki az igazság.

