Gyász: elhunyt a bolgár szurkoló, Manchester United

2025.10.16. 19:32
Marin Zdravkov, azaz Manchester United (Fotó forrása: X.com)
Október 13-án, életének 62. évében elhunyt a nevét 15 évnyi próbálkozás után Marin Zdravkovról kedvenc csapata nevére, Manchester Unitedre változtató bolgár szurkoló.

Marin Zdravkov a Duna-menti bolgár településen, Szvistovban nőtt fel, s hamar megkedvelte a Manchester Unitedet, olyannyira, hogy elhatározta, nevét kedvenc klubja nevére változtatja. Az akkori időkben börtönbüntetéssel is sújthatták volna ezért hazájában, ám ez nem tántorította el attól, hogy egyszer valóra váltsa álmát.

Elhatározása az idő előrehaladtával egyre erőteljesebb lett, s az 1999-es Bajnokok Ligája-döntő alatt – melyen a Bayern München Mario Basler góljával a 6. percben megszerezte a vezetést – végképp úgy döntött, hogy ha a „vörös ördögök” megfordítják a mérkőzést és megnyerik a BL-t, nevét megváltoztatja Manchester Unitedre.

Ismert, hogy az angol csapat elképesztő hajrával, Teddy Sheringham és Ole Gunnar Solksjaer hosszabbításban szerzett góljaival megfordította és 2–1-re megnyerte a finálét, így Zdravkov már a mérkőzés másnapján elkezdett intézkedni a névváltoztatási ügyben és megkeresett egy ügyvédet a kéréssel.

Az egyébként építőipari munkásként dolgozó férfit a szokatlan terve ismertté tette, de ez mégsem könnyítette meg a névváltoztatás folyamatát, végül hosszas csatározás után elérte, hogy keresztnevét Manchesterre változtassa, de a „United” vezetéknevet továbbra sem vehette fel.

A számos macskát tartó – és azokat a „vörös ördögök” játékosairól, így Rio Ferdinandról, Wayne Rooneyról és David Beckhamről elnevező – férfi később már azt is elérte, hogy a „United” hivatalos beceneve legyen, majd 2014-ben végleg megváltoztatta a nevét Manchester Unitedre, ezt pedig úgy ünnepelte meg, hogy homlokára tetováltatta kedvenc csapata címerét is.

A The Guardian beszámolója szerint Marin Zdravkov, azaz Manchester United 2025. október 13-án, hétfőn, 62 éves korában hunyt el.

 

