Angol Ligakupa: Liverpool–Crystal Palace

2025.10.29. 20:40
AFP
Angliában a Liverpool Ligakupa-mérkőzésen szerepel a Crystal Palace ellen – élőben az NSO-n!

 

ANGOL LIGAKUPA
NYOLCADDÖNTŐ
Liverpool–Crystal Palace 0–0 – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield. V:Pawson
Liverpool: Woodman – Ramsay, Joe Gomez, Robertson, Kerkez – Endo, Nyoni – Morrison, Mac Allister, Ngumoha – Chiesa. Menedzser: Arne Slot
A kispadon: Pécsi (k.), Pinnington (k.), K. Gordon, Kone-Doherty, Figueroa, Nallo, Pilling, Lucky, Laffey
Crystal Palace: Walter Benítez – Canvot, Lacroix, Guéhi – Daniel Munoz, W. Hughes, Kamada, Borna Sosa – I. Sarr, Pino – Nketiah. Menedzser: Oliver Glasner
A kispadon: D. Henderson (k.), Mitchell, Lerma, C. Uche, Mateta, Clyne, Esse, Devenny, Cardines
Gólszerző: 

 

 

Véget ért Turi Gézáék menetelése az angol Ligakupában

Angol labdarúgás
22 órája

Gary Neville: Kerkez a Liverpool gyenge pontja

Angol labdarúgás
2025.10.27. 12:20

Kérdés sincs? Jelenleg Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobb játékosa

Angol labdarúgás
2025.10.27. 12:19

Bernhard Seonbuchner: Szoboszlai Dominik példakép a fiatalok számára

Légiósok
2025.10.27. 06:55

Temetni veszélyes – Malonyai Péter jegyzete

Angol labdarúgás
2025.10.26. 23:27

Arne Slot: Nem vitázom azzal, hogy ez volt liverpooli edzői pályafutásom egyik legrosszabb meccse

Angol labdarúgás
2025.10.26. 07:59

Kerkez betalált, Szoboszlai a mezőny legjobbja volt, de így is kikapott a Liverpool

Angol labdarúgás
2025.10.25. 23:11

Videó: Kerkez Milos megszerezte első PL-gólját a Liverpoolban

Angol labdarúgás
2025.10.25. 22:04
