Angol Ligakupa: Liverpool–Crystal Palace

ANGOL LIGAKUPA

NYOLCADDÖNTŐ

Liverpool–Crystal Palace 0–0 – élőben az NSO-n!

Liverpool, Anfield. V:Pawson

Liverpool: Woodman – Ramsay, Joe Gomez, Robertson, Kerkez – Endo, Nyoni – Morrison, Mac Allister, Ngumoha – Chiesa. Menedzser: Arne Slot

A kispadon: Pécsi (k.), Pinnington (k.), K. Gordon, Kone-Doherty, Figueroa, Nallo, Pilling, Lucky, Laffey

Crystal Palace: Walter Benítez – Canvot, Lacroix, Guéhi – Daniel Munoz, W. Hughes, Kamada, Borna Sosa – I. Sarr, Pino – Nketiah. Menedzser: Oliver Glasner

A kispadon: D. Henderson (k.), Mitchell, Lerma, C. Uche, Mateta, Clyne, Esse, Devenny, Cardines

