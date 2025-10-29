Angol Ligakupa: Liverpool–Crystal Palace

Angliában a Liverpool Ligakupa-mérkőzésen szerepel a Crystal Palace ellen – élőben az NSO-n!
ANGOL LIGAKUPA
NYOLCADDÖNTŐ
Liverpool–Crystal Palace 0–0 – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield. V:Pawson
Liverpool: Woodman – Ramsay, Joe Gomez, Robertson, Kerkez – Endo, Nyoni – Morrison, Mac Allister, Ngumoha – Chiesa. Menedzser: Arne Slot
A kispadon: Pécsi (k.), Pinnington (k.), K. Gordon, Kone-Doherty, Figueroa, Nallo, Pilling, Lucky, Laffey
Crystal Palace: Walter Benítez – Canvot, Lacroix, Guéhi – Daniel Munoz, W. Hughes, Kamada, Borna Sosa – I. Sarr, Pino – Nketiah. Menedzser: Oliver Glasner
A kispadon: D. Henderson (k.), Mitchell, Lerma, C. Uche, Mateta, Clyne, Esse, Devenny, Cardines
Gólszerző:
