2031-ig hosszabbított brazil szélsőjével a Manchester City – hivatalos

2025.10.03. 21:48
Savinho 2031-ig szóló szerződést írt alá (Fotó: mancity.com)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester City 2031-ig hosszabbított Savinhóval.

A Manchester City a klub hivatalos oldalán jelentette be, hogy Savinho 2031-ig szóló szerződéshosszabbítást írt alá.

A 13-szoros brazil válogatott jobbszélső 2024-ben igazolt Manchesterbe a Troyes együttesétől (melynek színeiben egyetlen bajnokit sem játszott, mert szinte végig kölcsönben volt máshol – a szerk.), a 21 éves játékos Anglia előtt Hollandiában (PSV), majd Spanyolországban (Girona) fordult meg. Savinho eddig 54 mérkőzésen lépett pályára a Manchester City színeiben, ezeken négy gólt és 13 gólpasszt jegyzett.

„Hihetetlenül büszke vagyok arra, hogy új szerződést írhattam alá. Nagyon különleges érzés, hogy Pep Guardiola és a klub ennyire bízik bennem. Ez nagyon sokat jelent nekem és a családomnak. Még fiatal vagyok, sokat kell fejlődnöm, és vágyom arra, hogy tovább tanuljak. A klub minden tagja barátságosan fogadott” – nyilatkozta a 21 éves Savinho.

 

Savinho angol labdarúgás Premier League Manchester City angol bajnokság
