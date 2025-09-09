Szoboszlai Arsenal ellen viselt meze több mint 7 millió forintért kelhet el

Az angol élvonal klubjai a mérkőzések után gyakran bocsátják árverésre a labdarúgók mérkőzéseken viselt mezeit, különösen, ha az adott játékos emlékezeteset alkot abban a szerelésben. Most a Premier League-címvédő Liverpool tette licitre Szoboszlai Dominik Arsenal ellen viselt mezét, amiben a magyar középpályás a 83. percben győztes gólt szerzett egy 30 méteres szabadrúgás értékesítésével.

Szoboszlai Dominik mezét nem először bocsátják licitre, az előző idényben, amikor két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a Liverpool Manchester City elleni győzelméből, hárommillió forintnak megfelelő fontot fizettek a magyar válogatott csapatkapitányának mezéért.