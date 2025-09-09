Szoboszlai Arsenal ellen viselt meze több mint 7 millió forintért kelhet el

Szoboszlai Dominik mezét nem először bocsátják licitre, az előző idényben, amikor két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a Liverpool Manchester City elleni győzelméből, hárommillió forintnak megfelelő fontot fizettek a magyar válogatott csapatkapitányának mezéért.
Most ismét árverésre tették Szoboszlai dedikált mezét, azt a szerelést, amiben győztes gólt szerzett az Arsenal elleni csúcsrangadón, s a licit jelenleg hétmillió forint felett jár (18 145 euró) – pontosabban egyéb költségekkel együtt már 21 ezer euró (8.3 millió forint) felett…
A LICIT IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL!