Szoboszlai Arsenal ellen viselt meze több mint 7 millió forintért kelhet el

D. S. B.D. S. B.
2025.09.09. 18:48
Fotó: Getty Images
Az angol élvonal klubjai a mérkőzések után gyakran bocsátják árverésre a labdarúgók mérkőzéseken viselt mezeit, különösen, ha az adott játékos emlékezeteset alkot abban a szerelésben. Most a Premier League-címvédő Liverpool tette licitre Szoboszlai Dominik Arsenal ellen viselt mezét, amiben a magyar középpályás a 83. percben győztes gólt szerzett egy 30 méteres szabadrúgás értékesítésével.

Szoboszlai Dominik mezét nem először bocsátják licitre, az előző idényben, amikor két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a Liverpool Manchester City elleni győzelméből, hárommillió forintnak megfelelő fontot fizettek a magyar válogatott csapatkapitányának mezéért.

Angol labdarúgás
2025.03.04. 15:54

Csaknem hárommillió forintért vették meg Szoboszlai City ellen viselt mezét

A magyar középpályás csapata és a mezőny legjobbja volt góljával és gólpasszával.

Most ismét árverésre tették Szoboszlai dedikált mezét, azt a szerelést, amiben győztes gólt szerzett az Arsenal elleni csúcsrangadón, s a licit jelenleg hétmillió forint felett jár (18 145 euró) – pontosabban egyéb költségekkel együtt már 21 ezer euró (8.3 millió forint) felett…

A LICIT IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL!

kép forrása: matchwornshirt.com

 

