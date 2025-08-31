Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai óriási gólt lőtt szabadrúgásból az Arsenal ellen – videó

2025.08.31. 19:19
Fotó: Getty Images
Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt szabadrúgásból az Arsenal elleni Premier League-meccsen, a találkozó 83. percében. Íme, a találat, amely győzelmet jelentett a Liverpoolnak!

ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Liverpool–Arsenal 1–0 (0–0)
Liverpool, Anfield Road. Vezeti: Chris Kavanagh
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté (J. Gomez, 80.), Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister (C. Jones, 62.) – Wirtz (Endó, 89.) – Szalah, Ekitiké (F. Chiesa, 80.), Gakpo. Menedzser: Arne Slot
Arsenal: Raya – Timber, Saliba (Mosquera, 6.), Gabriel, Calafiori – Zubimendi, Rice – Merino (Ödegaard, 70.), Madueke (Dowman, 89.), Martinelli (Eze, 70.) – Gyökeres. Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: Szoboszlai (83.)

 

