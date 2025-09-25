A Crystal Palace lesz a Liverpool ellenfele a Ligakupa nyolcaddöntőjében

A szerda késő este elkészített sorsolás szerint az összecsapást a bajnok Liverpool FC otthonában rendezik.

A Liverpool ebben az idényben eddig csak egyetlen mérkőzésen nem nyert, az idény nyitányán éppen az FA-kupa-győztes Crystal Palace-szal szemben maradt alul tizenegyesekkel az angol Szuperkupáért kiírt összecsapáson a londoni Wembley Stadionban.

A hét végi bajnoki fordulóban is egymás ellen játszanak, ezúttal a Palace londoni otthonában.

A Newcastle United–Tottenham Hotspur találkozó lesz a forduló másik slágermeccse, míg a Ligakupa története során először a nyolcaddöntőbe jutó három walesi csapatból kettő, a Wrexham és a Cardiff City egymás ellen folytatja – így biztosan lesz walesi és alacsonyabb osztályú klub is a nyolc között.

ANGOL LIGAKUPA, A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

A nyolcaddöntő párharcait az október 27-én kezdődő héten játsszák, egy mérkőzésen dől el a továbbjutás.

Arsenal–Brighton & Hove Albion

Liverpool FC–Crystal Palace

Newcastle United–Tottenham Hotspur

Wolverhampton Wanderers–Chelsea

Wycombe Wanderers (III.)–Fulham

Wrexham (II.)–Cardiff City (III.)

Swansea City (II.)–Manchester City

Grimsby Town (IV.)–Brentford