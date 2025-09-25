A Crystal Palace lesz a Liverpool ellenfele a Ligakupa nyolcaddöntőjében

A szerda késő este elkészített sorsolás szerint az összecsapást a bajnok Liverpool FC otthonában rendezik.
A Liverpool ebben az idényben eddig csak egyetlen mérkőzésen nem nyert, az idény nyitányán éppen az FA-kupa-győztes Crystal Palace-szal szemben maradt alul tizenegyesekkel az angol Szuperkupáért kiírt összecsapáson a londoni Wembley Stadionban.
A hét végi bajnoki fordulóban is egymás ellen játszanak, ezúttal a Palace londoni otthonában.
A Newcastle United–Tottenham Hotspur találkozó lesz a forduló másik slágermeccse, míg a Ligakupa története során először a nyolcaddöntőbe jutó három walesi csapatból kettő, a Wrexham és a Cardiff City egymás ellen folytatja – így biztosan lesz walesi és alacsonyabb osztályú klub is a nyolc között.
ANGOL LIGAKUPA, A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
A nyolcaddöntő párharcait az október 27-én kezdődő héten játsszák, egy mérkőzésen dől el a továbbjutás.
Arsenal–Brighton & Hove Albion
Liverpool FC–Crystal Palace
Newcastle United–Tottenham Hotspur
Wolverhampton Wanderers–Chelsea
Wycombe Wanderers (III.)–Fulham
Wrexham (II.)–Cardiff City (III.)
Swansea City (II.)–Manchester City
Grimsby Town (IV.)–Brentford