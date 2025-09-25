Nemzeti Sportrádió

A Crystal Palace lesz a Liverpool ellenfele a Ligakupa nyolcaddöntőjében

I. SZ., MTII. SZ., MTI
Vágólapra másolva!
2025.09.25. 08:39
null
Szoboszlai Dominikéknak ebben az idényben egyszer már meggyűlt a bajuk a Crystal Palace-szal (Fotó: AFP)
Címkék
Crystal Palace Liverpool angol Ligakupa
A Crystal Palace lesz a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool FC ellenfele az angol labdarúgó Ligakupa nyolcaddöntőjében.

A szerda késő este elkészített sorsolás szerint az összecsapást a bajnok Liverpool FC otthonában rendezik.

A Liverpool ebben az idényben eddig csak egyetlen mérkőzésen nem nyert, az idény nyitányán éppen az FA-kupa-győztes Crystal Palace-szal szemben maradt alul tizenegyesekkel az angol Szuperkupáért kiírt összecsapáson a londoni Wembley Stadionban.

A hét végi bajnoki fordulóban is egymás ellen játszanak, ezúttal a Palace londoni otthonában.

A Newcastle United–Tottenham Hotspur találkozó lesz a forduló másik slágermeccse, míg a Ligakupa története során először a nyolcaddöntőbe jutó három walesi csapatból kettő, a Wrexham és a Cardiff City egymás ellen folytatja – így biztosan lesz walesi és alacsonyabb osztályú klub is a nyolc között.

ANGOL LIGAKUPA, A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
A nyolcaddöntő párharcait az október 27-én kezdődő héten játsszák, egy mérkőzésen dől el a továbbjutás.
Arsenal–Brighton & Hove Albion
Liverpool FC–Crystal Palace
Newcastle United–Tottenham Hotspur
Wolverhampton Wanderers–Chelsea
Wycombe Wanderers (III.)–Fulham
Wrexham (II.)–Cardiff City (III.)
Swansea City (II.)–Manchester City
Grimsby Town (IV.)–Brentford

Angol labdarúgás
13 órája

A Manchester City, a Newcastle, a Tottenham és az Arsenal is továbbjutott a Ligakupában

Mind a négy élcsapat alacsonyabb osztályú riválist ejtett ki.

 

Crystal Palace Liverpool angol Ligakupa
Legfrissebb hírek

A Manchester City, a Newcastle, a Tottenham és az Arsenal is továbbjutott a Ligakupában

Angol labdarúgás
13 órája

Sajtóhír: súlyos sérülést szenvedett a Liverpool nyári igazolása, a legvékonyabb poszt gyengült

Angol labdarúgás
15 órája

„Elragadtak az érzelmek” – Ekitiké elnézést kért meggondolatlan piros lapja után

Angol labdarúgás
23 órája

A Liverpool és a Chelsea is csak egygólos győzelemmel jutott tovább az angol Ligakupában

Angol labdarúgás
2025.09.23. 22:53

Az UEFA eljárást indított Simeone ellen a liverpooli piros lap után – sajtóhír

Bajnokok Ligája
2025.09.23. 13:36

NS-infó: a Liverpool jelezte, hosszabbítana Szoboszlaival – még ebben az idényben

Angol labdarúgás
2025.09.23. 11:55

Kerkez Milos: A külső hangokra nem figyelek, csak az edzők utasításait követem

Angol labdarúgás
2025.09.22. 18:15

Összetartanak a Liverpool magyarjai: Szoboszlai a helyszínen szurkolt Pécsinek – fotó

Légiósok
2025.09.22. 14:00
Ezek is érdekelhetik