Kinevezte Graham Potter utódját a West Ham – hivatalos

2025.09.27. 17:07
Nuno Espírito Santo gyorsan talált magának új állást (Fotó: West Ham United)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő West Ham United szombat délután bejelentette, hogy Nuno Espírito Santo veszi át a menesztett Graham Potter helyét a vezetőedzői poszton.

Nuno Espírito Santo hároméves szerződést írt alá a West Ham Uniteddel, és már hétfőn, az Everton elleni idegenbeli bajnokin bemutatkozik a kispadon. Az 51 éves portugál tréner szombaton már megtartotta első edzését Kelet-Londonban.

Espírito Santo legutóbb a Nottingham Forestet irányította, amellyel a múlt idényben a hetedik helyen végzett – ez volt a klub legjobb szereplése az 1994–1995-ös kiírás óta. Idén szeptemberben azonban három fordulót követően menesztették.

Graham Pottert mindössze nyolc hónap után bocsátották el, miután a csapat a Premier League 19. helyén állt, csupán három pontot szerezve az első öt fordulóban.

 

