NB I: Diósgyőr–Debrecen

Diósgyőri VTK–Debreceni VSC 0–0 – élőben az NSO-n!

Miskolc, DVTK Stadion. Vezeti: Csonka Bence

ÉRDEKESSÉGEK A TALÁLKOZÓ ELŐTT

♦ A 65. keleti rangadó következik, és bár a párharcban a közelmúltban a DVTK az eredményesebb, összességében még így is hatalmas a Loki fölénye, hiszen győzelmei számai 40, miközben a diósgyőri sikereké csak 13, a döntetleneké pedig 11.

♦ Április elején Bárány Donát triplájával Debrecenben 4–1-re győzött a kiesés ellen küzdő Loki, amivel megszakította a párharcban a Diósgyőr elleni vereségsorozatát, hiszen 2024-ben mindhárom találkozójukat a miskolciak nyerték. A DVSC ezt megelőzően legutóbb 2020 júniusában tudta legyűrni az akkor nem túl motivált borsodiakat (4–0), amikor szintén a bennmaradásért harcolt, de az idény végén kiesett az első osztályból.

♦ A DVTK pályaválasztása mellett nagyon szoros a párharc, hiszen 11-szer született hazai siker, 12-szer vendégdiadal, 7-szer pedig iksszel zártak. Érdekesség viszont, hogy a gólkülönbség a debreceniek felé billen (45–51). Az új miskolci stadionban egyszer nyertek a debreceniek (2020 februárjában 2–1-re), 4-szer pedig a diósgyőriek, legutóbb tavaly novemberben 3–1-re.

♦ Már 4 forduló óta veretlen a Diósgyőr, igaz, közben csak Nyíregyházán tudott nyerni (4–1), 3-szor pedig ikszelt, köztük a legutóbbi 2 meccsén az előző bajnokságban második Puskás Akadémiával (1–1), majd az első FTC-vel, ráadásul utóbb kétgólos vezetésről (2–2).

♦ A DVSC felváltva nyert és vesztett az előző 5 fordulóban, és mivel legutóbb 1–0-ra győzött az újonc Kisvárda otthonában, ha a sorminta folytatódik, most egy vereségnek kellene következnie. Ha a Paks nem győzi le a Puskás Akadémiát, a Loki pedig megnyeri a keleti rangadót Diósgyőrben, akkor újra a Debrecen állhat a tabella élére. Erre legutóbb a 2024–2025-ös bajnokság elején volt példa.

♦ A Loki 7 forduló alatt gyűjtött 13 pontjával 2. táblázaton, ennél jobb rajtja előzőleg 2013 őszén volt, amikor 16 ponttal állt, majd ezt követően Kondás Elemér irányításával a máig utolsó bajnoki címét nyerte.

♦ A DVTK mindhárom eddigi hazai bajnokiját döntetlenre hozta – ezzel egyedül áll a mezőnyben. Otthon legutóbb április 19-én az ETO-tól kapott ki (2–4), illetve május 6-án az MTK-t tudta megverni (2–1).

♦ A Debrecen vendégként még nem maradt alul, a mérlege 1 iksz, majd sorozatban 3 győzelem. Legutóbb, Kisvárdán az idény során először nem kapott gólt idegenben (1–0). P.GY.