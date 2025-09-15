Nemzeti Sportrádió

Liverpool: posztriválisa vette védelmébe Kerkezt

2025.09.15. 16:23
Az ominózus csere (Fotó: Getty Images)
Váratlan helyről kapott segítséget a Burnley ellen az első félidőben lecserélt Kerkez Milos: a magyar szélső védőt a Liverpool kezdőjében a helyét éppen miatta elveszítő Andrew Robertson biztosította támogatásáról.

A Liverpool Mohamed Szalah hosszabbításban szerzett tizenegyesével a bajnok Liverpool legyőzte a Burnley-t vasárnap, ám Kerkez Milos aligha emlékszik vissza jó szívvel a mérkőzésre. A magyar válogatott balbekk az első félidőben műesésért összeszedett egy sárga lapot, amiért Arne Slot, a „vörösök” mestere annyira megorrolt, hogy még a játékrész lefújása előtt lecserélte.

A mérkőzés után honfitársunk segítségére poszttársa és egyben riválisa, a csapatkapitány-helyettes, az esetnél őt váltó Andrew Robertson sietett, aki igyekezett védelmébe venni Kerkezt.

„Fantasztikus volt a Bournemouthnál az előző idényben idézi Robertsont a Liverpool Echo. Egyszerűen csak fiatal, és azt hiszem, hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az összes új igazolásunk hasonló korú, akikben óriási potenciál van, ők jelentik a klub jövőjét. Segíteni fogom, ahogy csak tudom, de én és játszani akarok, és én akarok lenni az első számú balhátvéd. Ő lesz a Liverpool kezdő bal oldali védője a jövőben, az én dolgom pedig az, hogy nyomás alatt tartsam, és ezzel segítsem elő fejlődését. Fantasztikus jövő áll előtte, tovább kell dolgoznia, hogy a vasárnap történtek ne vessék vissza. Biztosan nem fogják, mert magabiztos srác.”

 

