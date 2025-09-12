Nemzeti Sportrádió

Holland támadóval erősít a Chelsea – hivatalos

2025.09.12. 16:11
Emanuel Emegha 2026 nyarán csatlakozik a Chelsea-hez (Fotó: Getty Images)
A Chelsea labdarúgócsapata saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy szerződtette Emanuel Emeghát a Strasbourgtól, aki 2026 nyarán csatlakozik a londoniakhoz.

Újabb üzletet kötött egymással a Chelsea és a Strasbourg: a londoni klub bejelentette, hogy szerződtette Emanuel Emeghát, aki 2026 nyarán csatlakozik a kerethez.

A 22 éves, 196 centiméteres holland csatár sajtóhírek szerint hét évre kötelezte el magát, de az átigazolás anyagi részleteit nem hozták nyilvánosságra a klubok.

Emegha a Strasbourggal a Konferencialigában indul, és az elzászi klub színeiben 64 mérkőzésen 26 gólt szerzett, emellett kiosztott öt gólpasszt.

A korábbi Sturm Graz-játékos értéke a Transfermarktnál 2022 vége másfél millió euróról 25 millióra emelkedett. 

Nemrég a Chelsea adott játékost a Strasbourgnak, a balhátvéd Ben Chilwell került a Ligue 1-be.

 

