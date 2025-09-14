Nemzeti Sportrádió

Frimpong: Szoboszlai minden pozícióban tud játszani

2025.09.14. 21:15
Jeremie Frimpong (zöld mezben) Szoboszlai Dominikot is dicsérte a Burnley elleni meccs után (Fotó: Getty Images)
Burnley–Liverpool Szoboszlai Dominik Liverpool FC Jeremie Frimpong
Örült a Burnley elleni győztes visszatérésnek Jeremie Frimpong, aki a mérkőzést követően adott villáminterjúban a Spíler TV-nek elmondta: magyar csapattársát, Szoboszlai Dominikot gyakorlatilag bármelyik poszton nyugodtan pályára lehet küldeni.

Mohamed Szalah hosszabbításban, tizenegyesből szerzett góljával a Liverpool FC 1–0-ra megverte a Burnley FC-t, s ezzel továbbra is hibátlan a Premier League-ben. A találkozót követően a Liverpool holland jobbhátvédjét, Jeremie Frimpongot kapta mikrofonvégre a Spíler TV.

„Boldog vagyok, hogy ismét a csapattal lehetek, mint ahogy annak is, hogy nyertünk, ez így szép visszatérés volt. Nehéz meccs volt, a Burnley csapatként ragyogóan védekezett, majdnem minden lövésünket blokkolták. Néha szerencsére is szükség van a futballban, de örülök” – mondta a nyáron a Bayer Leverkusentől igazolt játékos.

Frimpongot a sérülése alatt többször Szoboszlai Dominik helyettesítette a jobb oldali védő posztján, akiről a holland elmondta: Arne Slot gyakorlatilag bármelyik poszton pályára küldhetné a magyar válogatott csapatkapitányát.

„Ő mindig jó. Dom minden pozícióban tud játszani, és mindenhol jó. Tele van energiával, remek futballista” – dicsérte csapattársát Frimpong.

Angol labdarúgás
6 órája

Szalah 95. percben lőtt tizenegyesgóljával maradt százszázalékos a Liverpool

A Liverpoolban Szoboszlai végig a pályán volt, Kerkezt a szünet előtt lecserélték.

 

 

