Frimpong: Szoboszlai minden pozícióban tud játszani

Mohamed Szalah hosszabbításban, tizenegyesből szerzett góljával a Liverpool FC 1–0-ra megverte a Burnley FC-t, s ezzel továbbra is hibátlan a Premier League-ben. A találkozót követően a Liverpool holland jobbhátvédjét, Jeremie Frimpongot kapta mikrofonvégre a Spíler TV.

„Boldog vagyok, hogy ismét a csapattal lehetek, mint ahogy annak is, hogy nyertünk, ez így szép visszatérés volt. Nehéz meccs volt, a Burnley csapatként ragyogóan védekezett, majdnem minden lövésünket blokkolták. Néha szerencsére is szükség van a futballban, de örülök” – mondta a nyáron a Bayer Leverkusentől igazolt játékos.

Frimpongot a sérülése alatt többször Szoboszlai Dominik helyettesítette a jobb oldali védő posztján, akiről a holland elmondta: Arne Slot gyakorlatilag bármelyik poszton pályára küldhetné a magyar válogatott csapatkapitányát.

„Ő mindig jó. Dom minden pozícióban tud játszani, és mindenhol jó. Tele van energiával, remek futballista” – dicsérte csapattársát Frimpong.