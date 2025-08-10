Szoboszlai és Kerkez is a Liverpool kezdőcsapatában az angol Szuperkupa-meccsen

Kerkez mellett másik három nyári szerzemény, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz és Hugo Ekitike is kezd.

Ryan Gravenberch nincs a Liverpool keretében. Arne Slot a meccs előtt elárulta, hogy a holland középpályásnak szombaton gyereke született, ezért a játékos kimenőt kapott Arne Slottól, és a családjával tölti ezeket a napokat. Gravenberch a Premier League pénteki rajtjáról eltiltás miatt mindenképpen hiányzik majd, így Slot most kipróbálhatja a Bournemouth elleni felállást a középpályán.

ANGOL SZUPERKUPA (COMMUNITY SHIELD)

CRYSTAL PALACE–LIVERPOOL

London, Wembley Stadion, 16.00. V: Chris Kavanagh. Tv: Spíler1

A KEZDŐCSAPATOK

LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, C. Jones – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitike

Kispad: Mamardasvili (k), Robertson, Mac Allister, Elliott, Endo, Nyoni, Chiesa, Doak, Ngumoha

CRYSTAL PALACE: D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi – Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Eze – Mateta

Kispad: Benítez (k), Lerma, Clyne, W. Hughes, Esse, Édouard, Sosa, Devenny, Cardines

A mérkőzést élő szöveges tudósítással követjük az NSO-n!