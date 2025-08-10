Sportrádió

Szoboszlai és Kerkez is a Liverpool kezdőcsapatában az angol Szuperkupa-meccsen

2025.08.10. 15:08
Kerkez Milos kezdőként játszik a Liverpoolban a Community Shielden (Fotó: Getty Images)
Címkék
Crystal Palace Liverpool Community Shield Szoboszlai Dominik angol Szuperkupa Kerkez Milos
Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milost is a kezdőcsapatba jelölte Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője az angol Szuperkupa-mérkőzésre, amelyen a bajnok az FA-kupa-győztes Crystal Palace-szal játszik.

Kerkez mellett másik három nyári szerzemény, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz és Hugo Ekitike is kezd.

Ryan Gravenberch nincs a Liverpool keretében. Arne Slot a meccs előtt elárulta, hogy a holland középpályásnak szombaton gyereke született, ezért a játékos kimenőt kapott Arne Slottól, és a családjával tölti ezeket a napokat. Gravenberch a Premier League pénteki rajtjáról eltiltás miatt mindenképpen hiányzik majd, így Slot most kipróbálhatja a Bournemouth elleni felállást a középpályán.

ANGOL SZUPERKUPA (COMMUNITY SHIELD)
CRYSTAL PALACE–LIVERPOOL
London, Wembley Stadion, 16.00. V: Chris Kavanagh. Tv: Spíler1
A KEZDŐCSAPATOK
LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, C. Jones – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitike
Kispad: Mamardasvili (k), Robertson, Mac Allister, Elliott, Endo, Nyoni, Chiesa, Doak, Ngumoha
CRYSTAL PALACE: D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi – Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Eze – Mateta
Kispad: Benítez (k), Lerma, Clyne, W. Hughes, Esse, Édouard, Sosa, Devenny, Cardines

A mérkőzést élő szöveges tudósítással követjük az NSO-n!

 

