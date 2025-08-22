Szerződést hosszabbított a Manchester City kulcsembere – hivatalos

A klub a közleményében leírta, hogy Rúben Dias 2020 nyarán csatlakozott a Manchester Cityhez, és a korábbi Benfica-játékos azóta több mint 200 alkalommal kapott helyet a csapatban.

Dias négy bajnoki címet és egy Bajnokok Ligáját nyert a Manchester Cityvel.

„Nagyon boldog vagyok. Büszkévé tesz, hogy ezt a remek klubot képviselhetem. A City egy olyan csapat, amely trófeákért harcol, és a célkitűzései megegyeznek az enyémekkel. Nagyon szeretem Manchestert, ami már az otthonon, és imádom a City drukkereit. Emellett köszönök mindent a játékostársaimnak, a szakmai stábnak és mindenkinek a klubnál” – idézte a védőt a klub hivatalos honlapja.

Ruben Días új szerződése 2029-ig érvényes.