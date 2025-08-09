A Liverpool a mezeladási bevételeket jótékony célokra ajánlotta fel

A portugál csatár, aki 2020 óta játszott az idén bajnokságot nyerő csapatban, július 3-án 28 évesen, autóbalesetben hunyt el.

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klub az időközben végleg visszavonultatott, 20-as számú mezek értékesítéséből befolyó pénzeket az LFC Alapítványnak, a Liverpool FC karitatív szervezetének ajánlotta fel.

A Jota nevével ellátott mezek jelenleg a második helyen állnak a megrendelések számát tekintve. Az élen az újonnan igazolt német középpályás, Florian Wirtz nevét viselő mezek állnak.