Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

A Liverpool a mezeladási bevételeket jótékony célokra ajánlotta fel

Vágólapra másolva!
2025.08.09. 17:00
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Liverpool Diogo Jota angol foci jótékonyság
A Liverpool FC jótékonysági célra fordítja a Diogo Jota nevével ellátott mezek eladásából származó bevételeket – jelentette be az angol futballklub.

A portugál csatár, aki 2020 óta játszott az idén bajnokságot nyerő csapatban, július 3-án 28 évesen, autóbalesetben hunyt el.

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klub az időközben végleg visszavonultatott, 20-as számú mezek értékesítéséből befolyó pénzeket az LFC Alapítványnak, a Liverpool FC karitatív szervezetének ajánlotta fel.

A Jota nevével ellátott mezek jelenleg a második helyen állnak a megrendelések számát tekintve. Az élen az újonnan igazolt német középpályás, Florian Wirtz nevét viselő mezek állnak.

 

Liverpool Diogo Jota angol foci jótékonyság
Legfrissebb hírek

Pécsi Ármin: Csak rajtam áll, hogy élek-e ezzel a lehetőséggel

Angol labdarúgás
11 órája

Pécsi kesztyű – Deák Zsigmond jegyzete

Légiósok
11 órája

Arne Slot: Soha nem szabad olyan játékosról beszélni, aki nincs a klubodnál

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:57

Romano szerint megvan a megállapodás, Sesko a Manchester Unitedhez igazol – sajtóhír

Angol labdarúgás
2025.08.07. 16:17

„Szoboszlai nem olyan, mint Gerrard vagy Xabi Alonso – mégis vezérré vált”

Légiósok
2025.08.07. 11:24

A Liverpool szóbeli egyezséget kötött, Darwin Núnez Szaúd-Arábiában folytathatja – sajtóhír

Angol labdarúgás
2025.08.06. 16:27

A magyaros Liverpool – Gyenge Balázs jegyzete

Angol labdarúgás
2025.08.05. 23:08

Slot elégedett az új igazolásokkal, köztük Kerkez Milossal

Angol labdarúgás
2025.08.05. 10:03
Ezek is érdekelhetik