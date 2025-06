Veszélyben volna Szoboszlai helye a kezdőben? Így illeszkedhet be Florian Wirtz a Liverpool játékrendszerébe

FLORIAN WIRTZ: MÁR 22 ÉVESEN VILÁGSZTÁR

Még mindig szemtelenül fiatal, de már Bundesliga-bajnok, Német Kupa-győztes, Európa-liga-ezüstérmes, 2024-ben a Bundesliga legjobbja, ráadásul mindezt a Bayer Leverkusen játékosaként érte el, nem a Németországban egyeduralkodó Bayern München tagjaként, mindemellett pedig egy U21-es Európa-bajnoki címmel is büszkélkedhet. Nem kérdés, Florian Wirtz már most a világ egyik legjobb játékosa, kinek karrierje megérett a váltásra, mert hiába volt Európa egyik legkiemelkedőbb csapata a Leverkusen a 2023–2024-es idényben, mostanra szétesni látszik, a német támadó pedig a Liverpoolhoz, a Premier League címvédőjéhez, a világ egyik legnagyobb klubjához szerződik, méghozzá bődületes összegért: a vételár bónuszokkal együtt a 150 millió eurót is elérheti.

Elképesztő évadokon van túl Florian Wirtz

Florian Wirtz a Köln utánpótlásában indította be karrierjét, majd a Leverkusen hamar felfigyelt rá, s már 17 évesen, 200 ezer euró ellenében szerződtette. Hamar kiderült, ő lehet a csapat akkori üdvöskéjének, Kai Havertznek az utódja a támadósorban, s kezdetben jobbszélsőként, balszélsőként is feltűnt, majd leginkább tízest, csatár mögötti középpályást kezdett el játszani. Igazán a 2020–2021-es évadban robbant be, amikor 16 gólban vett részt, majd ezt egy idénnyel később 10 találattal és 14 gólpasszal fejelte meg. Már ekkor sorban álltak érte Európa elitklubjai, de 2022-ben keresztszalag-szakadást szenvedett, emiatt a katari világbajnokságról is lemaradt, és sokan féltették, hogy nem halad ezentúl olyan ütemben a karrierje, ahogyan arra korábban számítani lehetett – remek példáját láthatjuk ennek most a spanyol válogatott, Barcelona-középpályás Gavi esetében.

Súlyos sérüléséből is visszajött Wirtz, nem is akárhogy...

A kreatív, ízig-vérig zseni tehetség visszatért, edzőnek pedig megkapta maga mögé Xabi Alonsót, aki olyasfajta szabadságot adott neki a pályán, amit korábban még nem tapasztalt meg. Wirtz az elmúlt két idényben elképesztően teljesített, összességében 34 gólt és 35 gólpasszt hozott össze a már ismertetett címek mellett, de sokkal fontosabb, hogy mindenféle kreatív mutatóban kenterbe verte a Bundesliga sztárközéppályásait (kivéve persze kor- és honfitársát, a müncheni Jamal Musialát), de világszinten is az elitbe ért. Wirtz pályafutását súlyos sérülése óta csak kisebb kihagyások jellemzik, az elmúlt két idényben egyaránt bőven 3000 játékperc felett zárt, tehát elérhető, ami a nagy klubok számára az egyik legfontosabb erény. Xabi Alonso irányítása alatt játszott hamis kilencest, középcsatárt, balszélsőt, bal oldali tízest és egyedüli támadó középpályást is, bizonyítva, hogy elöl gyakorlatilag bárhol bevethető, ez pedig a Liverpoolnak is imponált...

MIBEN ELIT WIRTZ, MIÉRT AKARTA A LIVERPOOL ENNYIRE?

Kezdjük ott, hogy amióta a Liverpool többnyire adatalapon, a „moneyball-módszer” alapján, okosan, megalapozottan igazol, s az amerikai FSG (Fenway Sport Group) a tulajdonosa, azóta a klub csak ritkán nyúl bele igazán a pénztárcájába (óvatosan gazdálkodik), s akkor is egy polccal lejjebbről szerződtet játékosokat, nem az éppen adott transzferpiac legértékesebb portékájára csap le. Nos, ez Wirtz esetében megváltozik. Persze, rengeteg pénzért igazolta át a Liverpool Alisson Beckert (AS Roma), Virgil van Dijkot (Southampton) és később Darwin Núnezt (Benfica) is, de egyikük sem számított az aktuális átigazolási időszak egyik legnagyobb elvihető kincsének. Előbbi két vétel nagyon bejött, utóbbi nagyon nem, legalábbis eddig.

A lényeg, hogy a Liverpool jelenlegi vezetősége a Jürgen Klopp-éra első sikerei alatt sportigazgatóként dolgozó Michael Edwards iránymutatásával úgy látja, hogy a PL-bajnok egy-két posztot leszámítva (ezekre érkezett/érkezik Jeremie Frimpong és Kerkez Milos) kész van, a csapat az elmúlt években rengeteg pénzt spórolt, az előző nyáron is „pluszban” zárt, így van lehetősége pénztárcába nyúlni, s szerződtetni egy olyan labdarúgót, aki – amellett, hogy világsztár– még mindig nagyon fiatal, rengeteg benne a potenciál, s a jövőben szinte az összes létező módon pótolhatja a nemrég hosszabbító, de már 32 éves, pályafutása végéhez közeledő Mohamed Szalahot.

Jeremie Frimpong már a Liverpool játékosa

Hogy miben elit igazán Wirtz? Nos, azt már említettük, hogy gólokban és gólpasszokban is lehet rá bőven számítani, be tudja fejezni az akciókat, remek a lövőtechnikája, de ami sokkal fontosabb, hogy számolatlanul teremti a helyzeteket. Kulcspasszokban, progresszív passzokban, beadásokban és ívelésekben is elit, ha hátrébb játszik, vonalakat áttörő passzai is klasszis szintűek. Már a puszta jelenlétével is leköti a védőket, ami pluszhelyet teremt a Liverpool legfontosabb játékosa, Szalah számára, ráadásul labdáival – persze más posztról – a távozó Trent Alexander-Arnold passzait pótolhatja, amelyek bizony hiányozni fognak. Nos, ezért akarja őt ennyire a Liverpool.

A Leverkusen mellett a válogatottban is remekelt Wirtz, főleg a 2024-es Eb-n

Mielőtt rátérnénk a magyar drukkereket érdeklő legfontosabb témára, íme, egy összehasonlítás tízesként Wirtzről, Musialáról és Szoboszlai Dominikról. Jól látható, hogy kulcspasszokban kevéssel, progresszív átadások tekintetében viszont elképesztő előnnyel vezet Wirtz. Ebből az is kiderül, védekezésben (párharcok, védekező akciók) mennyivel társai előtt jár a magyar válogatott középpályása, ami bizonyíték lehet a következő passzusban taglaltakra.

Forrás: Data MB

HOL JÁTSZIK MAJD? KISZORÍTHATJA SZOBOSZLAI DOMINIKOT A KEZDŐBŐL?

Természetesen a magyar Liverpool-drukkereket az foglalkoztatja leginkább, Szoboszlai Dominik helye veszélybe kerülhet-e a kezdőben Wirtz érkezésével. Mint említettük, a német klasszis több poszton is bevethető, de első számú pozíciója a támadó tízes, amit a magyar válogatott középpályása játszott el a mögöttünk hagyott idényben. Szoboszlai elképesztő évadot futott letámadásban, védekezésben és passzjátékban, ráadásul a végére a góljai, gólpasszai is megjöttek, de utóbbi mutatókban sokszor elmaradt a várttól a kritikusok, de még Arne Slot szerint is. Összességében így is fantasztikus idényt zárt Szoboszlai, így kevés esély van rá jelenleg, hogy kezdőpozíciója veszélyben lenne, az viszont szinte biztos, hogy szerepe (ismét) átalakulhat – ahogyan azt az utolsó Premier League-fordulókban is láttuk.

A jelenlegi keretstruktúra, felépítés mellett az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Wirtz hamis kilencest játszik majd, így könnyedén kombinálhat Szalahhal, a kapuhoz közel kerül, Szoboszlai pedig egy sorral hátrébb kerülhet dupla nyolcasként Alexis Mac Allister mellé. Persze, amennyiben a Liverpool csatárt is igazol a nyáron, ahogyan hírlik, akkor az is elképzelhető, hogy Wirtz balszélső lesz, de nem a klasszikus, egy az egyezős értelemben, sokszor indulhat el befelé, erre bőven láthattunk már példát a Leverkusenben is. Szoboszlai ebben az esetben maradhatna tízes, de valószínűleg többet játszana mélyebben, mint a mögöttünk hagyott idényben. Bárhogy is, a magyar klasszis játékperceit nem kell félteni a Liverpoolban, az viszont már sokkal érdekesebb, hogy Wirtz hogyan, milyen hatékonysággal épül be a ráncfelvarráson áteső, bajnoki címre és BL-győzelemre törő Slot-csapatban.