PL: az Arsenal a kiesés szélére sodorta az Ipswichet, még nem bajnok a Liverpool

IPSWICH–ARSENAL

A Real Madrid kiejtése után a Bajnokok Ligája-elődöntős Arsenal abban a tudatban utazott az Ipswichhez, hogy mindenképpen nyernie kell, hogy életben tartsa halvány esélyeit a bajnoki címre, hiszen ha kikap, miközben a későbbi mérkőzésen a Liverpool legyőzi idegenben a Leicestert, úgy Szoboszlai Dominikék már a 33. fordulóban biztossá teszik aranyérmüket. A vendéglátónak viszont küzdenie kellett a pontszerzésért, hogy életben tartsa ugyancsak csekély bennmaradási reményeit.

Az Arsenal fölénye már szűk negyedóra után góllá érett, amikor Leandro Trossard közelről, a földön fekve tuszkolta a kapuba a labdát. Újabb 15 perccel később még közelebb kerültek az „ágyúsok” ahhoz, hogy elnapolják a bajnokavatást, amikor Bukayo Saka jobb oldali lapos beadását Mikel Merino gyönyörűen, sarokkal tette a hosszún üresen érkező Gabriel Martinelli elé, aki nem rontotta el az óriási helyzetet.

Az Ipswich helyzete már bő fél óra után reménytelenné vált, amikor Leif Davis taposott rá Bukayo Saka Achillesére piros lapot érően.

Emberelőnyben az Arsenal a második félidőben visszavett a lendületből, de így is többször próbálkozott, mint vendéglátója, sőt, előbb a 69. percben Trossard szerzett újabb gólt, majd a 88. percben Ethan Nwaneri vitte be a kegyelemdöfést a hazaiaknak.

Mikel Artetáék ezzel hozták a kötelező győzelmet és elnapolták az esetleges bajnokavatást, miközben az Ipswichet a kiesés szélére sodorták, ugyanis Kieran McKenna csapata csak abban az esetben maradhat bent, ha sok góllal megnyeri hátralévő öt bajnokiját, miközben a West Ham United már nem szerez pontot, ráadásul sok góllal bukja el hátralévő meccseit.

MANCHESTER UNITED–WOLVERHAMPTON WANDERERS

A Lyon elleni, hosszabbításba torkolló Európa-liga-negyeddöntő után három nappal újabb hazai mérkőzés várt Ruben Amorim csapatára a kiesés elől úgy fest sikerrel menekülő Wolves ellen. A manchesteriek noha az El-ben bejutottak a legjobb négy közé, a PL-ben is szerettek volna javítani 14. pozíciójukon, de nem volt könnyű dolguk a legutóbbi öt meccsén veretlen, s ebből négyet megnyerő „farkasokkal” szemben, pláne, hogy a portugál szakember ezúttal nem nevezte a kezdőbe többek között a csapatkapitányt, Bruno Fernandest, aki így 2022 januárja óta először nem kezdett bajnokin az MU-ban, amikor bevethető volt. Ellenben ott volt a pályán több fiatal is, így például Harry Amass és a felnőttcsapatban először szereplő Tyler Fredricson is.

A mérkőzés kiegyenlített küzdelmet és rendkívül kevés helyzetet hozott, hiszen a szünetig mindössze egy kaput eltaláló lövéssel próbálkoztak a felek, s összesen négy kísérletet eresztettek el. A fordulás után sem kísérleteztek sokat a felek, de a vendégek mestere a hajrá előtt remekül nyúlt bele a meccsbe, amikor pályára küldte Pablo Sarabiát, aki három perccel beállása után 20 méterről tekert egy szabadrúgást André Onana kapujába.

Erre nem tudott válaszolni az MU, a „farkasok” pedig a sikerrel nemcsak hatmeccsesre növelték veretlenségi sorozatukat, hanem matematikailag is biztossá tették élvonalbeli tagságukat, ahogy a vereség ellenére az is biztossá vált, hogy a „vörös ördögök” is a Premier League-ben maradnak.

FULHAM–CHELSEA

Úgy fest, továbbra sem mondott le a nemzetközi kupaindulás lehetőségéről a Fulham, amely a Chelsea ellen vívott londoni derbitó. Enzo Maresca (Chelsea) a Legia Warszawa elleni, 3–0-ra megnyert Kl-negyeddöntős odavágó után a második mérkőzésre számos játékosának pihenőt adott, így a szakember a bajnokin már az alapcsapatát küldte pályára.

A mérkőzést jobban kezdte a Fulham, Andreas Pereira 3. percben szerzett gólját les miatt még érvénytelenítették, de a játékrész derekán Alex Iwobi már megszerezte a vezetést a hazaiaknak.

A Chelsea a második játékrészben szinte egykapuzott, nagyon nyomott az egyenlítésért, de Jadon Sancho, Malo Gusto és Pedro Neto próbálkozása sem ért célt. Aztán a hajrában átszakadt a gát: előbb a csereként beállt fiatal, Tyrique George juttatta 16 méterről a Fulham kapujába a lecsorgó labdát, majd a hosszabbításban Pedro Neto szerezte meg a Chelsea győztes találatát.

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ

Fulham–Chelsea 1–2 (Iwobi 21., ill. T. George 83., Pedro Neto 90+3.)

Ipswich Town–Arsenal 0–4 (Trossard 14., 69., Gabriel Martinelli 29., Nwaneri 88.)

Kiállítva: L. Davis (32., Ipswich)

Manchester United–Wolverhampton Wanderers 0–1 (Pablo Sarabia 77.)

KÉSŐBB

17.30: Leicester City–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

ÁPRILIS 21., HÉTFŐ

21.00: Tottenham Hotspur–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Aston Villa–Newcastle United 4–1 (Watkins 1., Maatsen 64., Burn 73. – öngól, Am. Onana 75., ill. Schär 18.)

Everton–Manchester City 0–2 (O'Reilly 84., Kovacic 92.)

Brentford–Brighton & Hove Albion 4–2 (Mbeumo 9., 48., Wissa 58., Nörgaard 90+5., ill. Welbeck 45+4., Mitoma 81.)

Kiállítva: Joao Pedro (62., Brighton)

Crystal Palace–AFC Bournemouth 0–0

Kiállítva: C. Richards (45+1., Crystal Palace)

West Ham United–Southampton 1–1 (Bowen 47., ill. Ugochukwu 90+3.)