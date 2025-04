Bombagólok repítették az FA-kupa-döntőbe a Crystal Palace-t

Nem fukarkodtak a csapatok a lövőerővel a Crystal Palace–Aston Villa angol FA-kupa első elődöntőjében. Az első félidőben Eberechi Eze 18, a másodikban Ismaila Sarr 22 méterről vette be Emiliano Martínez kapuját. Sarr a hosszabbításban is betalált – londoni csapat 3–0-s győzelemmel jutott be a fináléba.

Piros-kékben és bordó-kékben úszott a Wembley az angol FA-kupa első elődöntőjében, ahol a Crystal Palace és az Aston Villa feszült egymásnak. A mérkőzés első negyedórájában nagy tempót diktált mindkét csapat, ám a kapuk nem igazán forogtak veszélyben. Az első említésre méltó helyzet a 24. percben a Villa előtt alakult ki, ám Lucas Digne passzából Morgan Rogers nem tudott a kapuba találni. Nem úgy a túloldalon Jean-Philippe Mateta, aki Emiliano Martínez kapujába lőtt, ám előtte szabálytalankodott, így érvénytelen lett a gól. A 31. percben aztán talpra ugorhatott a Wembley Palace-érzelmű fele, Eberechi Eze ugyanis tizennyolcról hatalmas bombát küldött a léc alá – Martínez tehetetlen volt. A félidő végére feltámadt a Villa, de sem Pau Torres, sem Ezri Konsa, sem Tyrick Mitchell nem tudta bevenni Dean Henderson kapuját. A második félidőben néhány nagy Henderson-védés után tizenegyesből növelhette volna előnyét Crystal Palace, de az Adam Whartonnal szembeni szabálytalanságért megítélt tizenegyest Mateta a kapu mellé lőtte. A kihagyott büntető sem szegte kedvét az ellenfelénél láthatóan motiváltabb londoni csapatnak, s a Crystal Palace az 58. percben Ismaila Sarr 22 méteres lövéséből került kétgólos előnybe. Az Aston Villa természetesen mindent megpróbált az egyenlítés érdekében, de hiába rúghatta szinte egymás után a szögleteket, a nagyobb helyzetek továbbra is a fővárosi csapat előtt adódtak, Nketiah és Mitchell is növelhette volna a Palace előnyét. A hétperces hosszabbításban jött a pályaválasztó harmadik gólja: Nketiah szerzett labdát a középpályán, remekül indította Sarrt, aki lefutotta Konsát, és megszerezte második gólját. A Crystal Palace 3–0-s győzelmével teljesen megérdemelten jutott az FA-kupa döntőjébe, ahol a vasárnapi Nottingham Forest–Manchester City mérkőzés győztesével csap össze. ISMAILA SARR 💥@CPFC ARE RUNNING RIOT 🦅#EmiratesFACup pic.twitter.com/Pb2Qpp9UYH — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 26, 2025 ANGOL FA-KUPA

ELŐDÖNTŐ

Crystal Palace–Aston Villa 3–0 (Eze 30., I. Sarr 58., 90+4.) VASÁRNAP

17.30: Nottingham Forest–Manchester City (Tv: Spíler2)