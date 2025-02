„Eluralkodtak rajtam az érzelmek” – Arne Slot először beszélt az Everton elleni balhéjáról

„Az ötperces hosszabbításból nyolc perc lett, sok minden történt, az érzelmek pedig eluralkodtak rajtam – kezdte a sajtótájékoztatón Arne Slot, aki úgy érzi, most már másképpen kezelné a helyzetet. – Ha visszagondolok, szívesen cselekednék másképp, és legközelebb remélem máshogy is fogok. Sok dolog történt a meccs utolsó fázisában, de nem lenne okos dolog minden egyes incidensbe belemenni, mert még nem zárult le a folyamat. A meccs után másképp kellett volna viselkednem, de ez egy érzelmes sportág.”

A Liverpool menedzsere védelmébe vette Curtis Jonest is, aki összekapott az ellenfél játékosával, Abdoulaye Doucouréval, és csak nagy nehezen sikerült őket szétválasztani. A történtek miatt mindketten piros lapot is kaptak. „Nagyon tetszett, hogy Curtis kiállt a csapat mellett, de el fogok vele beszélgetni erről, mert úgy gondolom, hogy vannak erre más módok is. Bár ez rám is igaz, nekem is másképp kellett volna viselkednem, ám ez egy érzelmekkel teli sport. Néha rossz döntéseket hozunk, mint tettem azt én is szerdán.”

A Liverpool 24 forduló után hét ponttal előzi meg a második helyezett Arsenalt a tabellán. Vasárnap a 17. helyezett Wolverhampton vár Szoboszlai Dominik csapatára.