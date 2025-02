Kiderült, hány mérkőzést hagy ki a liverpooli derbi végén kiállított Arne Slot

ANGOL PREMIER LEAGUE

A 15. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEN

EVERTON–LIVERPOOL 2–2 (1–1)

Liverpool, Goodison Park, 39 280 néző. Vezette: M. Oliver

EVERTON: Pickford – J. O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mikolenko – J. Garner, I. Gueye (Iroegbunam, 77.) – Lindström (C. Alcaraz, 77.), A. Doucouré, I. Ndiaye (J. Harrison, 25.) – Beto. Menedzser: David Moyes

LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley (C. Jones, 61.), I. Konaté, Van Dijk, A. Robertson (Cimikasz, 69.) – Gravenberch (Alexander-Arnold, 61.), A. Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo (D. Núnez, 69.) – Luis Díaz. Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Beto (11.), Tarkowski (90+8.), ill. A. Mac Allister (16.), Szalah (73.)

Kiállítva: A. Doucouré (a lefújás után), C. Jones (a lefújás után), Slot (a lefújás után)

1. Liverpool 24 17 6 1 58–23 +35 57 2. Arsenal 24 14 8 2 49–22 +27 50 3. Nottingham Forest 24 14 5 5 40–27 +13 47 4. Chelsea 24 12 7 5 47–31 +16 43 5. Manchester City 24 12 5 7 48–35 +13 41 6. Newcastle 24 12 5 7 42–29 +13 41 7. Bournemouth 24 11 7 6 41–28 +13 40 8. Aston Villa 24 10 7 7 34–37 –3 37 9. Fulham 24 9 9 6 36–32 +4 36 10. Brighton & Hove Albion 24 8 10 6 35–38 –3 34 11. Brentford 24 9 4 11 42–42 0 31 12. Crystal Palace 24 7 9 8 28–30 –2 30 13. Manchester United 24 8 5 11 28–34 –6 29 14. Tottenham 24 8 3 13 48–37 +11 27 15. Everton 24 6 9 9 25–30 –5 27 16. West Ham 24 7 6 11 29–46 –17 27 17. Wolverhampton 24 5 4 15 34–52 –18 19 18. Leicester City 24 4 5 15 25–53 –28 17 19. Ipswich Town 24 3 7 14 22–49 –27 16 20. Southampton 24 2 3 19 18–54 –36 9 a premier league állása