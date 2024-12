Rúben Amorim: Nekünk nagyobb problémáink vannak, mint a Citynek

A találkozóra egyik csapat sem érkezik igazán jó formában, az évnek hatalmas elvárásokkal nekilendülő Manchester City a legutóbbi tíz meccséből csupán egyet nyert meg, míg a United új vezetőedzőjével ötből két meccsen aratott sikert. Rúben Amorim szerint azonban az ő gárdája nagyobb gondokkal küzd, mint az „égszínkékek”.

„Ők egy olyan csapat, amely évek óta sikeresen együtt játszik. Rengeteget vesztettek persze, de számos győzelmet is arattak. Mi nagyobb problémákkal küzdünk, hiszen még csak most fektetjük le az alapokat. Ennek ellenére a nap végén mi is győztesek szeretnénk lenni éppúgy, mint a City.”

A menedzser ezt követően hozzátette, tisztában van a gárdák jelenlegi nehézségeivel, azonban ez a mérkőzés szerinte mindig hatalmas téttel bír.

„Egyik csapat sem most éli a legszebb pillanatait, ám ez akkor is egy derbi, amit mindenáron meg szeretnénk nyerni.”

„Renegeteg dolgunk volt a meccs előtt és igen sok lesz még közben is. Ez remek lehetőség nekem, hogy felmérjem, hogyan viselkednek a játékosaim egy ilyen kaliberű találkozón. Úgy vélem, ebből sokat tanulhatunk a jövőben” – tette hozzá Amorim a Pep Guardiola gárdája ellen vívott találkozóval kapcsolatban.

A „vörös ördögök” trénere az interjúban arról is említést tett, tisztában van vele, hogy időigényes lesz újraépíteni a csapatát, de éppen ezért nem csak az eredményekre kell koncentrálniuk, hanem minden apró részletet meg kell vizsgálni az idény folytatásában.

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ

17.30: Manchester City–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!