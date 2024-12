Lopetegui sorsa megpecsételődni látszik a West Hamnél – sajtóhír

A BBC és a The Athletic szerint Julen Lopetegui állása veszélyben van. A West Ham United a Premier League 13. fordulójában a Ruud van Nistelrooy vezette Leicester Citytől kapott ki 3–1-re, azt megelőzően pedig 5–2-re az Arsenaltól. Lopetegui legutóbbi vereségét követően csapatának szurkolói a „Sacked in the morning” (Reggelre menesztenek) rigmust skandálták.

Az Athletic forrásai alapján nincsen kitűzött dátum a spanyol szakember jövőjéről való döntésről, a BBC forrásai szerint éppen a korábbi csapata, a Wolverhampton Wanderers elleni mérkőzés lesz döntő az Európa-liga-győztes edző számára.

A West Ham a 2024–2025-ös idényt megelőző nyári átigazolási időszakban 144 millió eurót költött játékosokra, köztük a Borussia Dortmunddal Bajnokok Ligája-ezüstérmes Niclas Füllkrugra vagy Aaron Wan-Bissakára, a Manchester United korábbi hátvédjére.