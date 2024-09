Szoboszlai Dominik: Kedden és most is tettünk egy lépést előre

A Premier League-találkozó elején az AFC Bournemouth lesgólt szerzett, ennek kapcsán kapta meg a kérdést Szoboszlai Dominik, hogy mennyiben lett volna más a mérkőzés, ha hátrányba kerül a Liverpool.

„Valószínűleg sokkal nehezebb lett volna hátrányból indulni egy ilyen masszív csapat ellen, amelyik próbál focizni, és soha nem adja fel – mondta a magyar válogatott csapatkapitánya. – Előnyben minden bizonnyal még inkább megpróbálták volna tartani az eredményt, úgyhogy örülök, hogy sikerült hamar három gólt szereznünk.

Ezután szóba került a múlt szombati botlás, amikor a Liverpool hazai pályán 1–0-ra kikapott a bajnokságban, amely után a Bajnokok Ligájában 3–1-re nyert az AC Milan otthonában.

„Próbáltunk reagálni a héten a Nottingham Forest elleni vereségre, és a Milan-meccset elfelejtve, de a tanulságokat leszűrve igyekeztünk ma olyasmit csinálni, ami segít a szurkolóknak és nekünk is elfelejteni azt a kisiklást. Úgy gondolom, kedden és most is tettünk egy lépést előre. Megyünk tovább, szerdán már kupameccs vár ránk” – nyilatkozta a 23 éves középpályás, már utalva arra, hogy szerdán 21 órakor a West Hamet fogadják a Ligakupában.

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

Liverpool–AFC Bournemouth 3–0 (3–0)

Liverpool, Anfield. Vezette: Harrington

Liverpool: Kelleher – Alexander-Arnold, Van Dijk, I. Konaté, Robertson – Gravenberch, Szoboszlai (Curtis Jones, 61.), Mac Allister – Szalah (Gakpo, 73.), Darwin Núnez (Chiesa, 73.), Luis Díaz. Menedzser: Arne Slot

Bournemouth: Kepa – J. Araújo (Adam Smith, 70.), Zabarnij, Huijsen, Kerkez – Cook, Christie (Alex Scott, 69.) – Semenyo (Sinisterra, 70.), Kluivert (D. Ouattara, a szünetben), Tavernier – Evanilson (Ünal, 76.). Menedzser: Andoni Iraola

Gólszerző: Luis Díaz (27., 29.), Darwin Núnez (37.)