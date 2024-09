Szoboszlai és Kerkez is kezdett, három góllal nyert a Liverpool

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

Liverpool–AFC Bournemouth 3–0 (3–0)

Liverpool, Anfield. Vezette: Harrington

Liverpool: Kelleher – Alexander-Arnold, Van Dijk, I. Konaté, Robertson – Gravenberch, Szoboszlai (Curtis Jones, 61.), Mac Allister – Szalah, Darwin Núnez (Chiesa, 73.), Luis Díaz (Gakpo, 73.). Menedzser: Arne Slot

Bournemouth: Kepa – J. Araújo (Adam Smith, 70.), Zabarnij, Huijsen, Kerkez – Cook, Christie (Alex Scott, 69.) – Semenyo (Sinisterra, 70.), Kluivert (D. Ouattara, a szünetben), Tavernier – Evanilson (Ünal, 76.). Menedzser: Andoni Iraola

Gólszerző: Luis Díaz (27., 29.), Darwin Núnez (37.)

Öt perc sem telt el a Liverpool–Bournemouth mérkőzésből, és Semenyo góljával máris megszerezték a vezetést a vendégek. Ám hiába ünnepeltek, a VAR segítségével a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. Ugyanakkor ez a jelenet is bizonyította, hogy nehéz összecsapás vár a hazaiakra szombat délután. Ami számunkra azért is izgalmasnak ígérkezett, mert ez volt az idény első „magyaros” találkozója a Premier League-ben. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik, a vendégeknél Kerkez Milos volt kezdő, és előbbi nyilvánvalóan abban reménykedett, hogy a Milan elleni BL-mérkőzés után most is betalál. Először a 12. percben próbálkozott, ám a lövése jócskán a kapu mellé ment.

A meg nem adott gólt leszámítva az első húsz percben szinte végig az AFC Bournemouth térfelén zajlott a játék, a Liverpool hatalmas nyomás alatt tartotta a vendégeket. A kérdés az volt, meddig bírja ezt Andoni Iraola együttese. A 20. percben aztán megint Semenyo került nagy helyzetbe, de Robertson becsúszva menteni tudott. Aztán Luis Díaz két perc alatt két gólt szerzett, és ezzel szinte lehetetlen helyzetbe hozta a vendégeket. Az első gól előtt a feleslegesen kifutó Kepa kapus hibázott nagyot, majd a saját térfeléről indulva, egy hatalmas sprint után Alexander-Arnold hozta nagyszerű helyzetbe a kolumbiai szélsőt. Egyébként is nehezen tudták őt tartani a védők, az első perctől kezdve nagy kedvvel futballozott. Szeptember elején, a Manchester United ellen (3–0) is duplázott, de most minden esélye megvolt arra, hogy további gólokat szerezzen. A félidő végén aztán Darwin Núnez lőtt nagy gólt a tizenhatos jobb szélétől, végleg eldöntve ezzel a mérkőzést.

A második félidőre csak két kérdés maradt; mekkora különbséggel nyer a Liverpool, és Szoboszlai Dominik is megszerzi-e az idénybeli első gólját a bajnokságban. Nos, a másodikra egy óra elteltével választ kaptunk, a magyar válogatott középpályást ugyanis lecserélte Arne Slot vezetőedző. A döntés egyébként érthető, a győzelem nem forgott veszélyben, így ésszerű volt pihentetni a csapat alapemberének számító 23 éves labdarúgót. A biztos vezetés tudatában már kényelmesebben játszottak a hazaiak, de így is sorra alakították ki a helyzeteket. Az utolsó húsz percre becserélt Federico Chiesa már a Milan elleni BL-találkozón is kapott néhány percet, most pedig a Premier League-ben is bemutatkozhatott. És majdnem gólt is szerzett, de a kapufát találta el, és les miatt valószínűleg egyébként is elvették volna a gólt.

A Bournemouth ment előre becsülettel, és próbált szépíteni, az eredmény azonban már nem változott, a Liverpool végig jobban futballozott, és teljesen megérdemelten nyert 3–0-ra. Ezzel sikerült javítani az előző fordulóban a Nottingham Forest elleni 1–0-s vereség után, sőt, Arne Slot csapata átmenetileg átvette a vezetést a tabellán. Persze csak vasárnapig, amikor a Manchester City az Arsenalt fogadja, és valamelyik csapat biztosan az élre áll a rangadó után.