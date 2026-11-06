A Jaguars a papírformának megfelelően kiütötte a Ravenst – videó

Ahogy az várható volt, a Jacksonville nagyon simán nyert a Baltimore otthonában. A Ravensnél az elsőszámú irányító, Lamar Jackson és a helyettese, Tyler Huntley is sérült, így a 25 éves újonc Joe Fagnano irányított, akinek ez volt az első kezdő meccse az NFL-ben. A Baltimore mindent bevetett, többször közvetlenül Derrick Henry kapta a snap után a labdát, de a vendég védelmet nem zavarta meg ez sem.

A Jacksonville rögtön TD-vel kezdett, amire még egy mezőnygóllal válaszolt a Ravens, a hazaiak azonban ezt követően már csak egyszer, a negyedik negyed közepén szereztek pontokat. Addigra viszont már 33–3-ra vezetett a Jaguars...

Nem csoda, hogy Jackson sérülése után a Baltimore azonnal irányítóért cserélt. Szükség is lesz Jacoby Brissettre, ha a Ravens meg akarja menteni idényét, ami 4–5-ös mérleg után nem lesz egyszerű. Fagnano 18 passzkísérletéből tíz volt pontos, 60 yarddal és két eladott labdával fejezte be a találkozót. Henry 17 futásból jutott el 57 yardig, míg a hazaiak egyetlen TD-jét Justice Hill szerezte, amikor 65 yardon keresztül nyargalt a célterületre.

Nem kellett extra a Jaguarstól. A vendégek futójátéka összesen 77 yardot termelt, Bhayshul Tutennek és Chris Rodrigueznek is összejött egy touchdown rövidyardos szituációt követően. Trevor Lawrence-nek is leginkább arra kellett figyelnie, hogy ne adja el a labdát. Az irányító így is eljutott 242 yardig és egy hatpontosig, amit Parker Washington (61 yard) kapott el, de Nate Boerkircher (61 yard) és Jakobi Meyers (65 yard) is hatvan yard fölé jutott.

A Jaguars tehát 33–10-re nyert és már 6–2-es mérleggel áll. A Baltimore történelmében most először fordult elő, hogy három egymást követő mérkőzést is legalább húsz ponttal elbukjon. Előbb a Cinniatitől kaptak ki 35–13-ra, majd a Buffalótól 36–10-re és most a Jacksonville ütötte be az újabb szöget a Ravens idényének koporsójába.

NFL, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

Péntek

Baltimore Ravens–Jacksonville Jaguars 10–33 (3–10, 0–7, 0–3, 7–13)

Vasárnap

15.30: Cincinnati Bengals–Atlanta Falcons, Madrid (Tv: Arena4)

19.00: New York Jets–Kansas City Chiefs

19.00: Detroit Lions–Miami Dolphins

19.00: Dallas Cowboys–Indianapolis Colts

19.00: New York Giants–Philadelphia Eagles

19.00: Los Angeles Rams–Washington Commanders (Tv: Arena4)

19.00: Cleveland Browns–New Orleans Saints

19.00: Denver Broncos–Carolina Panthers

22.05: Houston Texans–Los Angeles Chargers

22.25: Las Vegas Raiders–San Francisco 49ers

22.25: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks

22.25: Green Bay Packers–New England Patriots (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Chicago Bears–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Minnesota Vikings–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans