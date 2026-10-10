WNBA: remekelt a ráadásban, döntőbe segítette csapatát a Sopron korábbi klasszisa
Las Vegas–Golden State 77–87. A hazaiak sokáig kézben tartották a mérkőzést, azonban a harmadik negyedben, 47–36-os vezetésnél gödörbe kerültek, zsinórban 17 pontot kaptak, ez a fordítás megalapozta a szoros végjátékot – a rendes játékidő nem is volt elég a döntéshez. A ráadásban aztán már mintha csak egy csapat lett volna a pályán: a vendégek a megtáltosodó Gabby Williams vezérletével behúzták a meccset. A Sopronnal korábban Euroligát nyerő kosaras az alapjátékidő vége felé kulcsfontosságú labdaszerzéssel és assziszttal „készítette elő” a továbbiakat, nevezetesen azt, hogy addigi nyolc pontját a hosszabbításban megduplázta, főszereplővé lépve elő! Kayla Thornton 18-cal finiselt, a korábban a Las Vegas-i csapatot erősítő Kiah Stokes 11 pontja mellé 10 lepattanót gyűjtött. A hazai lőlapot az idei MVP-díjat besöprő A’ja Wilson vezette 21 ponttal, de nem volt jó napja, 6/19-cel dobott a mezőnyből.
New York Liberty–Atlanta Dream 83–85. Noha a meccs nagy részében vezető vendégeknek volt tízpontosnál nagyobb előnyük is, ez a csata is szoros hajrát hozott: 17.7 másodperccel a vége előtt a két ponttal vezető Atlanta eladta a labdát, ám odaát Breanna Stewart dobása célt tévesztett, jött a kényszerű fault, és DeWanna Bonner könyörtelen volt, két jó büntetővel lezárta a meccset. A legjobb dobóját, az ujjsérülése miatt hiányzó Allisha Grayt nélkülöző győztes csapat soraiban Angel Reese 22, a négy triplát besuhintó Rhyne Howard 21, a 11 gólpasszt kiosztó Jordin Canada 19 ponttal zárt, Bonner 13 pontos, 13 lepattanós dupla duplát tett be a közösbe, a hazaiaknál Stewart és Jonquel Jones 26-26 ponttal végzett.
Döntő. Az egyik fél negyedik győzelméig tartó csata október 17-én kezdődik a pályaelőnyt élvező Golden State otthonában. A Valkyries csupán a második idényét futja; a ligához menet közben csatlakozó csapatok közül egyik sem érte el ilyen „fiatalon” a finálét. Mivel sem a Golden State, sem az Atlanta nem volt még bajnok, új győztese lesz a ligának.
WNBA, RÁJÁTSZÁS
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK
New York Liberty–Atlanta Dream 83–85
A párharc végeredménye: 0–3
Las Vegas Aces–Golden State Valkyries 77–87 –h. u.
A párharc végeredménye: 0–3