Nemzeti Sportrádió

WNBA: remekelt a ráadásban, döntőbe segítette csapatát a Sopron korábbi klasszisa

K. Zs.K. Zs.
2026.10.10. 09:09
Gabby Williams 16 ponttal zárta az elődöntő harmadik mérkőzését (Fotó: Getty Images)
Címkék
Golden State Valkyries WNBA Atlanta Dream Gabby Williams
Söpréssel ért véget mindkét elődöntő az észak-amerikai profi női kosárlabda-bajnokságban (WNBA): az Atlanta Dream 85–83-ra győzött a New York Liberty vendégeként a párharc magyar idő szerint szombat hajnali harmadik mérkőzésén, a Golden State Valkyries – szintén idegenben – hosszabbításban múlta felül a címvédő Las Vegas Acest (87–77). Korábban sem a Golden State, sem az Atlanta nem volt még bajnok.

Las Vegas–Golden State 77–87. A hazaiak sokáig kézben tartották a mérkőzést, azonban a harmadik negyedben, 47–36-os vezetésnél gödörbe kerültek, zsinórban 17 pontot kaptak, ez a fordítás megalapozta a szoros végjátékot – a rendes játékidő nem is volt elég a döntéshez. A ráadásban aztán már mintha csak egy csapat lett volna a pályán: a vendégek a megtáltosodó Gabby Williams vezérletével behúzták a meccset. A Sopronnal korábban Euroligát nyerő kosaras az alapjátékidő vége felé kulcsfontosságú labdaszerzéssel és assziszttal „készítette elő” a továbbiakat, nevezetesen azt, hogy addigi nyolc pontját a hosszabbításban megduplázta, főszereplővé lépve elő! Kayla Thornton 18-cal finiselt, a korábban a Las Vegas-i csapatot erősítő Kiah Stokes 11 pontja mellé 10 lepattanót gyűjtött. A hazai lőlapot az idei MVP-díjat besöprő A’ja Wilson vezette 21 ponttal, de nem volt jó napja, 6/19-cel dobott a mezőnyből.



New York Liberty–Atlanta Dream 83–85. Noha a meccs nagy részében vezető vendégeknek volt tízpontosnál nagyobb előnyük is, ez a csata is szoros hajrát hozott: 17.7 másodperccel a vége előtt a két ponttal vezető Atlanta eladta a labdát, ám odaát Breanna Stewart dobása célt tévesztett, jött a kényszerű fault, és DeWanna Bonner könyörtelen volt, két jó büntetővel lezárta a meccset. A legjobb dobóját, az ujjsérülése miatt hiányzó Allisha Grayt nélkülöző győztes csapat soraiban Angel Reese 22, a négy triplát besuhintó Rhyne Howard 21, a 11 gólpasszt kiosztó Jordin Canada 19 ponttal zárt, Bonner 13 pontos, 13 lepattanós dupla duplát tett be a közösbe, a hazaiaknál Stewart és Jonquel Jones 26-26 ponttal végzett.



Döntő. Az egyik fél negyedik győzelméig tartó csata október 17-én kezdődik a pályaelőnyt élvező Golden State otthonában. A Valkyries csupán a második idényét futja; a ligához menet közben csatlakozó csapatok közül egyik sem érte el ilyen „fiatalon” a finálét. Mivel sem a Golden State, sem az Atlanta nem volt még bajnok, új győztese lesz a ligának.

WNBA, RÁJÁTSZÁS
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK
New York Liberty–Atlanta Dream 83–85
A párharc végeredménye: 0–3
Las Vegas Aces–Golden State Valkyries 77–87 –h. u.
A párharc végeredménye: 0–3

 

Golden State Valkyries WNBA Atlanta Dream Gabby Williams
Legfrissebb hírek

WNBA: ötödször is A’ja Wilson az MVP, ez az új ligarekord

Amerikai sportok
Tegnap, 9:26

WNBA: elsőként érte el a 100 millió dolláros bevételt a Golden State Valkyries

Kosárlabda
2026.10.08. 12:40

WNBA: 45 pontos playoffrekordot dobott Arike Ogunbowale

Kosárlabda
2026.10.01. 10:29

WNBA: kikapott és kiesett Juhász Dorka csapata a negyeddöntőben

Amerikai sportok
2026.09.30. 08:03

WNBA: kitüntették Juhász Dorka edzőjét és csapattársát

Kosárlabda
2026.09.28. 19:13

WNBA: hazai vereséggel kezdte a rájátszást Juhász Dorka csapata

Kosárlabda
2026.09.27. 22:25

WNBA: Juhász Dorka csapata fölényes győzelemmel, az első helyen zárta az alapszakaszt

Amerikai sportok
2026.09.25. 08:35

WNBA: kikapott, de megnyerte az alapszakaszt Juhász Dorka csapata

Amerikai sportok
2026.09.23. 08:58