Nemzeti Sportrádió

WNBA: ötödször is A’ja Wilson az MVP, ez az új ligarekord

K. Zs.K. Zs.
2026.10.09. 09:26
A'ja Wilson előtt sorakoznak az MVP-díjak (Fotó: Getty Images)
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A'ja Wilson WNBA Las Vegas Aces
A'ja Wilsont választották meg az észak-amerikai női kosárlabdaliga (WNBA) 2026-os idényének legjobbjává. A ligában ő az első, aki ötször is kiérdemelte az MVP-díjat.

A jelenleg az elődöntőben járó Las Vegas Aces sztárját a 74 megkérdezett újságíróból 65-en tették az első helyre, így 2020, 2022, 2024 és 2025 után ismét átveheti az elismerést.

A'ja Wilson eddig is rekorder volt; a díjazottak rangsorában Sheryl Swoopes (Houston Comets), Lisa Leslie (Los Angeles Sparks) és Lauren Jackson (Seattle Storm) három-három MVP-címmel követi.

Wilson 26.2 pontot átlagolt a jelenlegi szezonban, de a most zajló, az egyik fél harmadik győzelméig tartó elődöntőben rosszul áll csapata szénája, az első két mérkőzést a Golden State Valkyries nyerte meg. (A másik ágon az Atlanta Dream szintén 2–0-ra vezet a New York Liberty ellen.)

A kétszeres olimpiai és világbajnok, háromszoros WNBA-győztes Wilson hátproblémák miatt nem szerepelt szeptemberben a berlini vb-n, amelyen a negyeddöntőben a magyarokat legyőző amerikaiak sorozatban ötödik aranyérmüket gyűjtötték be.


 

 

A'ja Wilson WNBA Las Vegas Aces
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