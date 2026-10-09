WNBA: ötödször is A’ja Wilson az MVP, ez az új ligarekord

A jelenleg az elődöntőben járó Las Vegas Aces sztárját a 74 megkérdezett újságíróból 65-en tették az első helyre, így 2020, 2022, 2024 és 2025 után ismét átveheti az elismerést.



A'ja Wilson eddig is rekorder volt; a díjazottak rangsorában Sheryl Swoopes (Houston Comets), Lisa Leslie (Los Angeles Sparks) és Lauren Jackson (Seattle Storm) három-három MVP-címmel követi.



Wilson 26.2 pontot átlagolt a jelenlegi szezonban, de a most zajló, az egyik fél harmadik győzelméig tartó elődöntőben rosszul áll csapata szénája, az első két mérkőzést a Golden State Valkyries nyerte meg. (A másik ágon az Atlanta Dream szintén 2–0-ra vezet a New York Liberty ellen.)



A kétszeres olimpiai és világbajnok, háromszoros WNBA-győztes Wilson hátproblémák miatt nem szerepelt szeptemberben a berlini vb-n, amelyen a negyeddöntőben a magyarokat legyőző amerikaiak sorozatban ötödik aranyérmüket gyűjtötték be.

DOMINANCE ON REPEAT 🔁 The best of A’ja Wilson’s 2026 campaign on her way to WNBA @Kia MVP No. 5 🏆 #KiaMVP | #WNBASeason30 https://t.co/LxptBZGT5x — WNBA (@WNBA) October 8, 2026



