WNBA: ötödször is A’ja Wilson az MVP, ez az új ligarekord
A jelenleg az elődöntőben járó Las Vegas Aces sztárját a 74 megkérdezett újságíróból 65-en tették az első helyre, így 2020, 2022, 2024 és 2025 után ismét átveheti az elismerést.
A'ja Wilson eddig is rekorder volt; a díjazottak rangsorában Sheryl Swoopes (Houston Comets), Lisa Leslie (Los Angeles Sparks) és Lauren Jackson (Seattle Storm) három-három MVP-címmel követi.
Wilson 26.2 pontot átlagolt a jelenlegi szezonban, de a most zajló, az egyik fél harmadik győzelméig tartó elődöntőben rosszul áll csapata szénája, az első két mérkőzést a Golden State Valkyries nyerte meg. (A másik ágon az Atlanta Dream szintén 2–0-ra vezet a New York Liberty ellen.)
A kétszeres olimpiai és világbajnok, háromszoros WNBA-győztes Wilson hátproblémák miatt nem szerepelt szeptemberben a berlini vb-n, amelyen a negyeddöntőben a magyarokat legyőző amerikaiak sorozatban ötödik aranyérmüket gyűjtötték be.