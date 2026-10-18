Gyönyörű gólokkal nyert a Real Madrid a Sevilla ellen

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

Real Madrid–Sevilla 4–1 (2–0)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 73 907 néző. Vezette: Mateo Busquets

Real Madrid: Courtois – Valverde (Militao, 85.), I. Konaté, Huijsen, Cucurella – Jude Bellingham (Bernardo Silva, 70.), Tchouaméni – Endrick (Brahim Díaz, 70.), Güler (Camavinga, 78.), Y. Diomandé – K. Mbappé (Espí, 85.). Vezetőedző: José Mourinho

Sevilla: Vlahodimosz – J. Iglesias (Carmona, 72.), Castrín, Kike Salas, G. Suazo – Agoumé, Y. Fofana – R. Vargas (Ejuke, a szünetben), Peque Fernández (Manu Bueno, 56.), Félix Correia (Alfon González, 72.) – Ure (Stassin, 56.). Vezetőedző: Luís García Plaza

Gólszerző: Güler (30.), K. Mbappé (37., 63. – utóbbit 11-esből), Y. Diomandé (82.), ill. Manu Bueno (80.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A legutóbbi négy tétmeccsén meglehetősen megszenvedett a Real Madrid, hiszen a Roma ellen a BL-ben a 90., az Elche elleni bajnokin a 91. percben szerzett góllal győzött José Mourinho csapata, az előző fordulóban pedig emberhátrányban nyert 1–0-ra a Villarreal ellen (a kiállított Vinícius Júnior négymeccses eltiltást kapott, így a Sevilla ellen sem szerepelhetett), azt megelőzően viszont 2–1-re vereséget szenvedett az Atlético Madridtól.

Az első 29 percben ezúttal sem brillírozott a Real, utána viszont elkapta a fonalat, az első említést érdemlő támadásából a 30. percben rögtön gólt is szerzett. A La Ligában a második gólpasszát jegyző nyári szerzemény, Yan Diomandé gurított vissza a bal szélről a tizenhatos vonalánál érkező Arda Gülernek, aki gyönyörűen csavart balról a hosszú felső sarokba, ez volt a második gólja ebben az idényben. Más kérdés, hogy korábban akár ki is állíthatták volna a törököt, amikor könyökkel ütközött Peque Fernándezzel, de Mateo Busquets játékvezető nem látott szabálytalanságot.

Rögtön a gól után Kylian Mbappénak is volt egy helyzete, melynél Odiszeasz Vlahodimosz lábbal védett, a következő Mbappé-ziccernél azonban már a görög kapus is tehetetlen volt. Jude Bellingham a bal oldalon sarokkal ugratta ki a francia csatárt, aki egy másik franciát, Zinédine Zidane-t idézte, amikor a labdaátvételnél bemutatott egy piruettet, aztán a kapus előtt a jobb lábával elhúzta a labdát, ballal pedig belőtte – zseniális gól volt. A La Ligában a 74. meccsén a 64. találatát jegyezte.

A második félidőben a Sevillának megvolt a lehetősége a gólszerzésre, amivel nem tudott élni, majd a játékvezető tizenegyest ítélt, amikor Mbappé elesett a tizenhatoson belül Castrínnal szemben, aki kibillentette a csatárt az egyensúlyából, de az ő részéről is volt egy kis mezhúzás az esetnél. A tizenegyest a sértett a kapuba panenkázta, amivel végleg le is zárta a mérkőzést. Mbappé ebben az idényben harmadszor szerzett legalább két gólt a Realban (volt egy triplája is, egyébként a bajnokságban kilenc, a BL-ben két gólnál tart).

A folytatásban a Sevilla erejéből egy szépítésre még futotta a csereként pályára lépett, 15 méterről, balról eredményes Manu Bueno révén, de szorossá már nem tudták tenni a meccset a vendégek, azért sem, mert Diomandé is lőtt egy nagy gólt a tizenhatos előteréből, hatalmas erővel, jobb lábbal a léc alá, ez volt a második találata a spanyol élvonalban.

A Real Madrid így 4–1-es győzelemmel hangolt a jövő szombati, Barcelona elleni rangadóra, az idény első el Clásicójára – a Barca szombaton a másik sevillai klub, a Betis ellen győzött 5–2-re.

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

Osasuna–Racing Santander 2–0 (Budimir 9. – 11-esből, Osambela 88.)

Celta Vigo–Alavés 2–1 (Jutgla 53., J. Rodríguez 71., ill. Novoa 87.)

Málaga–Real Sociedad 2–5 (Nino 54., P. Martínez 66., ill. Kubo 3., Óskarsson 26., Oyarzabal 59., 67., Guedes 73.)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Real Betis–FC Barcelona 2–5 (V. Gómez 27., Ezzalzuli 53., ill. Yamal 10., Rodri 41., G. Jesus 51., E. García 62., Olmo 81.)

Kiállítva: F. Bernal (54., Betis)

Valencia–Athletic Bilbao 0–0

Espanyol–Atlético Madrid 0–1 (Baena 89.)

Villarreal–Elche 0–0

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Deportivo–Levante 1–1 (Nsongo 63., ill. Requena 82.)