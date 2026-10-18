Hatékonyság csúcsra járatva: Torinóban is nyert a Lazio

Régi hírnevéhez méltón kezdte az idényt a Gennaro Gattuso irányította Lazio – a római égszínkékek az első hat mérkőzésükből ötöt megnyertek, egyetlen ikszük még szeptemberben, az AC Milan elleni született otthon. A Juventus ennél lényegesen szerényebben indított – három győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel –, ráadásul a „zebrák” sem játszottak eddig több rangadót ellenfelüknél.

A két csapat torinói találkozóján az első félidő első fele meglehetősen eseménytelenül telt, láthatóan egyik csapat sem akart felesleges kockázatot vállalni. A 24. percben aztán úgy tűnt, Randal Kolo Muani gólja hoz némi életet a meccsbe, ám a VAR-vizsgálat kiderítette: a francia csatár lesről vette be Hrisztosz Mandasz kapuját. A jeget végül a Lazio törte meg: a 37. percben Mattia Zaccagni beívelését a fővárosiak dán bekkje, Oliver Provstgaard fejelte Guglielmo Vicario kapujába. Az első félidő végén csak centik hiányoztak ahhoz, hogy kétgólos hátrányba kerüljenek a hazaiak: Nuno Tavares a tizenhatos vonaláról a felső lécet találta el.

A szünet után több mint húsz percnek kellett eltelnie, hogy a vendégek másodszor is eltalálják a kaput – ebből is gól lett, mégpedig Gustav Isaksennek köszönhetően, aki egy remek egyéni akció végén lőtt Vicario kapujának jobb alsó sarkába. Ám itt még nem volt vége a torinóiak vesszőfutásának: a 89. percben a csereként beállt Fisayo Dele-Bashiru tört be a büntetőterületre, és – ha voltak még ilyenek egyáltalán – végleg szertefoszlatta a vendéglátók pontszerzési reményeit. 0–3

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

Juventus–Lazio 0–3 (Provstgaard 37., Isaksen 66., Dele-Bashiru 89.)

Milan–Atalanta 3–2 (G. Ramos 24. – 11-esből, Rabiot 43., Gila 57., ill. Gaetano 67., Krsztovics 82.)

Udinese–Lecce 0–3 (K. Gaspar 12., N'Dri 33., Siebert 86.)

Fiorentina–Como 1–3 (Pongracic 42., ill. Liberali 32., N. Paz 36., Duvikasz 56.)

Pénteken játszották

Frosinone–Sassuolo 4–2 (Calo 9., Raimondo 26., 30., 57., ill. Berardi 15., Thorstvedt 37.)

Szombaton játszották

Venezia–Napoli 1–0 (A. Adams 49.)

Bologna–Internazionale 1–3 (Pobega 10., ill. M. Thuram 44., Carlos Augusto 69., Bonny 83.)

Roma–Genoa 2–0 (Castro 50., Lulli 68.)

Hétfőn játsszák

18.30: Monza–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Parma–Torino (Tv: Arena4)