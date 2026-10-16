NHL: Brady Tkachuk ismét triplázott, hosszabbításban nyert a Florida

Brady Tkachuk az első hat mérkőzését pont nélkül kezdte a ligában, majd a Columbus ellen már három találattal és egy gólpasszal vette ki a részét a sikerből, a Vancouver ellen pedig nyerőember lett.

A harmadik harmad közepén még 2–0-ra mentek a kanadaiak, a rendes játékidő végéig azonban kétszer is betalált Tkachuk, a második gólját 13 másodperccel a vége előtt szerezte. A hosszabbításban a 27 éves hokis ismét eredményes volt, eldöntve a mérkőzést. A Vancouver sorozatban hatodszor kapott ki.

Folytatódott a Philadelphia rossz szériája, a Flyers a Red Wingstől elszenvedett vereségével nyeretlen maradt a ligában. Matvej Micskov a vendégeknek szerzett vezetést, de a második harmadban egyenlítettek a detroitiak, majd Andrew Copp négy és fél perccel a vége előtt beütötte a győztes találatot.

Először kapott ki rendes játékidőben az Edmonton, amely a Utah Mammothtól szenvedett hazai pályán vereséget. A kanadaiaknál Connor McDavid gólpasszt adott, és már 17 pontnál jár az NHL-ben.

A tizenegy mérkőzésből egyébként csak öt dőlt el rendes játékidőben.

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

Florida Panthers–Vancouver Canucks 3–2 – h. u.

New Jersey Devils–New York Rangers 7–1

Ottawa Senators–New York Islanders 2–1 – szétlövéssel

Tampa Bay Lightning–Seattle Kraken 4–3 – h. u.

Toronto Maple Leafs–Buffalo Sabres 4–5 – h. u.

Detroit Red Wings–Philadelphia Flyers 2–1

Chicago Blackhawks–Winnipeg Jets 4–3 – h. u.

Minnesota Wild–St. Louis Blues 5–4

Nashville Predators–San Jose Sharks 2–3 – szétlövéssel

Edmonton Oilers–Utah Mammoth 2–4

Vegas Golden Knights–Calgary Flames 6–2