NHL: MacKinnon nagy napja – négy ponttal segítette fordítani a Coloradót

Colorado–Pittsburgh 5–2. Az előző öt meccséből négyet elvesztő Penguins jól kezdett, a kilencedik percben gyors egymásutánban két gólt is berámolt, ám a kétgólos előny a második harmad végére kétgólos hátrányba fordult, és az „egy győzelem, egy vereség” ritmusban haladó hazaiak meg is nyerték a meccset. Nathan MacKinnon egy góllal és három assziszttal vitte a prímet a coloradóiaknál, Artturi Lehkonen két gólt ütött, Martin Necas három, Cale Makar két gól előkészítésében játszott szerepet, míg Mackenzie Blackwood 29 védéssel támasztotta meg a csapatot.





Toyota Game Recap: Five on the board for Colorado! The Avalanche defeat the Penguins 5-2 as T.J. Hughes scores his first career NHL goal! 🔥 https://t.co/rqwNg1gVh2 — AltitudeTV (@AltitudeTV) October 17, 2026





Anaheim–Boston 2–4. Két harmad után úgy tűnt, az Anaheim két vereség után ezúttal képes lesz élni a hazai pálya előnyével, vezetett 2–1-re, azonban jött a fordulat: a záró játékrész első felében öt perc leforgása alatt David Pastrnák és Elias Lindholm is gólra váltott egy-egy emberelőnyt, majd a hajrában Matthew Poitras is betalált egy szép bostoni ellencsapás végén. A Bruins sorozatban a negyedik győzelmét könyvelte el, a tartaléksorból előlépő kapusnak, a 25 lövést hárító Michael DiPietrónak ez volt az első sikere az NHL-ben.





What a move 👀 https://t.co/3jQc0DBJu0 — Boston Bruins (@NHLBruins) October 17, 2026





NHL, ALAPSZAKASZ

Colorado Avalanche–Pittsburgh Penguins 5–2

Anaheim Ducks–Boston Bruins 2–4