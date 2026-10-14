Remek előadást tartottak a Tkachuk testvérek a gólcsúcsot hozó különleges NHL-játéknapon

Columbus–Florida 3–7. Igazi televíziós csemegével szolgáltak a Tkachuk testvérek: a nyáron Ottawából megszerzett Brady mesterhármast ért el a második harmadban – ezek voltak az első góljai a floridai csapatban –, míg bátyja, az immár az ötödik Panthers-idényét taposó Matthew öt gól előkészítésében játszott szerepet. Brady Tkachuk mindhárom góljában benne volt a testvére, és Matthew még ugyanabban a játékrészben asszisztált Carter Verhaeghe góljához is – no de abban benne volt Brady is; nincs más hátra, mint leszűrve a lényeget rendet tegyünk ebben a bonyolult mondatban: a két Tkachuk a Florida történetének harmadik és negyedik játékosa lett, aki egy harmadon belül négy pontot ért el. Verhaeghe és Sam Reinhart egyaránt két gólt ütött – utóbbinak kedvenc ellenfele a Columbus, sorozatban a 12. alapszakaszi mérkőzésén szerzett pontot ellene, ami klubrekord.



BRADY TKACHUK HAS HIS FIRST GOAL AS A PANTHER! 😼 And it was assisted by his brother Matthew 🤝 📺: Frozen Frenzy Whiparound coverage on ESPN 2, @ESPNPlus, & Disney+ https://t.co/W8kauUBLVn — NHL (@NHL) October 13, 2026

Carolina–Washington 4–2. A raleigh-i közönség nagy tisztelettel fogadta az ellenfél legendáját, Alekszandr Ovecskint, akinek jelen állás szerint ez volt az utolsó alapszakaszi mérkőzése a városban, ahol 22 évvel ezelőtt első helyen draftolta a Washington, és ahol 49 alapszakaszi mérkőzésen 59 pontot gyűjtött – vendégként sehol sem ment neki jobban. A jégen persze nem volt előzékenység, a Hurricanes emberei jól semlegesítették a 41 éves oroszt, és csapatkapitányuk, Jordan Staal nélkül is megnyerték a meccset. Andrej Szvecsnyikov két gólt ütött a győztes csapatban; abban, hogy sokáig nyílt volt a csata, nagy szerepe volt a fővárosiak kapujában 31 lövést hárító Logan Thompsonnak.





Andrei "calm, cool, and collected" Svechnikov https://t.co/iWFrVWgWqQ — Carolina Hurricanes (@Canes) October 14, 2026





Los Angeles–Edmonton 1–4. A 800. alapszakaszi mérkőzését játszó Connor McDavid karrierje egyik legjobb első harmadát produkálta, gólt ütött, kiosztott két asszisztot, amivel az Oilers meg is alapozta a győzelmét. A vendégek vezére a hajrában ütött negyedik gólban is benne volt, a korongot Vaszilij Podkolzin terelte be az üres kapuba – neki az volt a meccsen a második, az idényben már a hetedik gólja. Miközben a hazaiak még nyeretlenek, a sorozatban ötödször nyerő Edmonton tartja a tempót, eddig minden mérkőzésén legalább három gólt ütött.





1-8️⃣0️⃣0️⃣-MCDAVID #LetsGoOilers https://t.co/pUtnJQ2bqM — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) October 14, 2026



San Jose–Boston 3–6. Az utolsóként véget érő mérkőzésen Macklin Celebrini gondoskodott arról, hogy megdőljön a Frozen Frenzy gólrekordja: ő vágta be a játéknap 110. gólját. A kanadai középcsatár bombájával a Sharks felzárkózott 4–3-ra, de ezzel még nem ért véget a termelés: két bostoni, Fraser Minten és Will Borgen tett arról, hogy 112 gólos csúcs kerüljön be a különleges, 16 csapatos játéknap emlékkönyvébe.

MACKLIN CELEBRINI SCORES THE 110TH GOAL OF THE NIGHT IN THE NHL 🚨 IT'S A NEW FROZEN FRENZY RECORD 😱 https://t.co/eQ2ZpI7mgi — ESPN (@espn) October 14, 2026





NHL, ALAPSZAKASZ

Detroit Red Wings–New Jersey Devils 4–5, h. u.

Columbus Blue Jackets–Florida Panthers 3–7

Montreal Canadiens–Buffalo Sabres 4–3, szétlövéssel

Carolina Hurricanes–Washington Capitals 4–2

Philadelphia Flyers–Seattle Kraken 2–3, szétlövéssel

New York Rangers–Tampa Bay Lightning 4–1

Ottawa Senators–St. Louis Blues 2–7

New York Islanders–Vancouver Canucks 3–2

Chicago Blackhawks–Pittsburgh Penguins 5–3

Winnipeg Jets–Minnesota Wild 5–2

Dallas Stars–Colorado Avalanche 2–3

Nashville Predators–Vegas Golden Knights 2–5

Utah Mammoth–Toronto Maple Leafs 5–4

Anaheim Ducks–Calgary Flames 2–4

Los Angeles Kings–Edmonton Oilers 1–4

San Jose Sharks–Boston Bruins 3–6