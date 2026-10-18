NFL: a Cleveland a Baltimore, a Tennessee az Indianapolis ellen fordított és nyert

JACKSONVILLE–HOUSTON

Londonban kezdődött a játéknap, a múlt héten a Tottenham stadionjában a Philadelphiát egy utolsó másodperces mezőnygóllal legyőző Jacksonville most a Wembleyben utolsó másodperces mezőnygóllal kapott ki a Houstontól. Mindkét irányítónak nagyszerű meccse volt, a houstoni C. J. Stroud három, a jacksonville-i Trevor Lawrence négy touchdownpasszt adott, a Texansnál Foster Moreau, a Jaguarsnál Bhayshul Tuten kapott el kettőt-kettőt. A meccs hőse a floridaiak védőegységében cornerbacket, a támadóknál elkapót játszó Travis Hunter lehetett volna, hiszen amellett, hogy szerzett egy touchdownt, Stroud passzát is lehalászta, de a győztes mozdulat a texasi Ka'imi Fairbairné volt, 49 yardról döntötte el a meccset 34–31-re. A Houstonban három elkapással mutatkozott be az Arizonától megszerzett Marvin Harrison Jr.

NEW ENGLAND–NY JETS

A lassú idénykezdet után a Patriotsot a Buffalo és a Las Vegas ellen is győzelemre vezető Drake Maye a Jets ellen is megtartotta remek formáját, Romeo Doubsnak, DeMario Douglasnak és Hunter Henrynek is kiosztott egy-egy touchdownpasszt, és a főleg mezőnygólokra hagyatkozó New Yorkot is legyőzte.

CLEVELAND–BALTIMORE

Klasszikus csoportrangadót játszott egymással a Browns és a Ravens. A Lamar Jackson távollétében Tyler Huntley irányításával játszó Baltimore egy negyed alatt tízpontos előnybe került, onnan zárkózott vissza a Cleveland, és a negyedik negyed közepén Audric Estime révén egyenlített. Bő három perccel a vége előtt fordíthatott volna, de Andre Szmyt 48 yardról elhibázta mezőnygólkísérletét. A Browns-védelem megállította a Ravens ellentámadását, így újra támadhattak Deshaun Watsonék, és Szmyt kapott még egy esélyt, ezúttal 42, majd egy Ravens-büntetés után 37 yardról – többet nem hibázott, a Browns győzött és az AFC Északi csoportjának élére állt.

ATLANTA–CHICAGO

Caleb Williams három mérkőzés kihagyása után visszatért, és Georgiában a Bears már egy negyed után 14–0-ra vezetett. Később is magabiztosan őrizte előnyét a negyedik negyedig alvó Falcons ellen, de akkor Kyle Pitts két TD-t is szerzett, és a záró játékrész felére szoros lett az összecsapás. Az Atlanta a hajrában az egyenlítésért támadott, de a chicagói védelem labdát szerzett, és eldöntötte az összecsapást. Kendal Daniels, a Falcons védője ijesztő nyaksérülést szenvedett a mérkőzésen, de jó hír, hogy az összes végtagját tudja mozgatni.

TAMPA BAY–PITTSBURGH

A Kalózok stadionjában 13-szor dördült el az ágyú, mielőtt a Pittsburgh pontot szerzett volna, azaz a két elkapóját (Michael Pittman, Roman Wilson) nélkülöző Steelers támadójátékát teljesen megbénító Buccaneers 13–0-ra meglépett. Aaron Rodgersék a negyedik negyedre találták meg a ritmust, a Baker Mayfieldet sérülés miatt nélkülöző Tampa Bay előnye teljesen elfogyott, sőt, a végén Chase McLaughlin mezőnygóljával a Buccaneers harcolta ki a hosszabbítást. Abban a Steelers az újonc Germie Bernard révén TD-t szerzett, a Tampa Bay támadását megfékezte a Pittsburgh, így győzelemmel távozott Floridából.

PHILADELPHIA–CAROLINA

Az Eagles szombaton sérültlistára tette Jalen Hurtsöt, ami legalább négy hét kihagyást jelent az irányító számára. A Panthers ellen Tanner McKee irányított, és vele nem volt elég hatékony a támadójáték, így a Carolinának az is belefért, hogy Bryce Young idei önmagához mérten visszafogott teljesítményt nyújtott.

NY GIANTS–NEW ORLEANS

Az egy hete a Washingtonnal döntetlent játszó Giants 10–0-ra vezetett a Saints ellen, de négyszer is eladta a labdát, így aztán Tyler Shough három TD-passza és egy futott TD-je, plusz két mezőnygól révén a New Orleans 34 ponttal válaszolt. Előnyéből hét pontot megőrzött a Saints, és bravúrgyőzelemmel távozott New Yorkból. A Giantsben először játszott a Minnesotától hetekkel ezelőtt megszerzett korábbi első körös J. J. McCarthy, aki az első passzával eladta ugyan a labdát, a hajrában dobott két TD-passzt, és az egyenlítésért támadott az utolsó percben, de a Saints védelme megállította.

INDIANAPOLIS–TENNESSEE

Az első félidőben minden jel arra utalt, hogy nem a Colts ellen törik meg a Titans nyeretlensége, 13–0-s hazai vezetéssel mentek pihenőre a csapatok. A második félidőben azonban a Tennessee egyenlíteni tudott, Carnell Tate elkapott touchdownja után a negyedik negyed elején 13–13 volt az állás. Az Indianapolis válaszlépése helyett a Julius Chestnut által blokkolt puntból Oluwafemi Oladejo szerzett touchdownt, és már a vendégek vezettek. Jonathan Taylor futásával egyenlített a Colts, de Joey Slye két értékesített mezőnygóljával 43 másodperccel a vége előtt hattal vezetett a Tennessee, és miután a védelme a hajrában többször is megállította Daniel Jonesékat, idén először győzött.

NFL, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

Jacksonville Jaguars–Houston Texans 31–34 (0–7, 14–10, 7–14, 10–3)

New England Patriots–New York Jets 26–19 (7–3, 10–0, 0–10, 9–6)

Tampa Bay Buccaneers–Pittsburgh Steelers 19–26 (3–0, 10–3, 3–0, 3–16, 0–7) – hosszabbítás után

Philadelphia Eagles–Carolina Panthers 14–25 (0–3, 7–7, 0–3, 7–12)

Atlanta Falcons–Chicago Bears 23–31 (0–14, 7–7, 0–7, 16–3)

Indianapolis Colts–Tennessee Titans 20–26 (0–0, 13–0, 0–6, 7–20)

New York Giants–New Orleans Saints 27–34 (7–0, 3–10, 0–17, 17–7)

Cleveland Browns–Baltimore Ravens 13–10 (0–10, 0–0, 3–0, 10–0)

KÉSŐBB

22.05: Los Angeles Rams–Arizona Cardinals

22.25: Kansas City Chiefs–Los Angeles Chargers

22.25: Las Vegas Raiders–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Green Bay Packers–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: San Francisco 49ers–Washington Commanders (Tv: Arena4)

Pénteki eredmény

Denver Broncos–Seattle Seahawks 17–14 (0–3, 14–0, 0–0, 0–11, 3–0) – hosszabbítás után

Szabadnapos: Cincinnati Bengals, Detroit Lions, Miami Dolphins, Minnesota Vikings